Wenger derrière une révolution de la règle du hors-jeu ?

Bonne ou mauvaise nouvelle ?

La règle du hors-jeu, qui fait de plus en plus polémique, est en passe de prendre une nouvelle forme. Et c’est Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial à la FIFA, qui lui a donné son nom. En effet, la « loi Wenger », qui devrait être testée prochainement, consistera à lever le drapeau uniquement si le corps entier de l’attaquant se trouve devant le dernier défenseur.

Offside when the 𝐞𝐧𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐛𝐨𝐝𝐲 is in front of the last defender: would you agree with this 𝗛𝗨𝗚𝗘 rule change❓ pic.twitter.com/A7351jnMP7

— 433 (@433) July 2, 2023