Mbappé : « Le premier qui devait marquer ce soir, c'est moi »

Une dernière qui ne restera pas dans les annales.

Trop discret, Kylian Mbappé n’aura pas marqué de son empreinte sa dernière double confrontation à élimination directe avec le PSG en Ligue des champions. Encore bien muselé par une défense du BvB surprenante, l’attaquant français est souvent apparu frustré. Un constat aussi visible en zone mixte, où il est venu s’exprimer. « Bien sûr on est déçu, on voulait se qualifier pour la finale. En Ligue des champions, il faut être efficace dans les deux surfaces, et sur ce point-là, ils ont été meilleurs que nous. On est déçu pour les supporters, pour nos proches, mais c’est comme ça. C’est un processus qui est long, mais on a montré à travers cette saison qu’on était capables d’aller loin. Je pense que le club n’est pas loin », a-t-il d’abord soufflé.

« On a les opportunités pour marquer, quand tu ne le fais pas, quand tu n’es pas efficace dans les deux surfaces, c’est difficile d’aller au tour d’après. Maintenant, tout n’est pas à jeter. Cette équipe a donné beaucoup, elle a essayé de rendre fier tous les gens qui étaient là. Ça n’a pas suffi. Il va falloir s’appuyer sur ce qui a marché et continuer à travailler, parce qu’on a toujours une finale (en Coupe de France, le 25 mai prochain) », a poursuivi Mbappé, questionné ensuite sur son avis sur ses deux prestations : « J’ai essayé d’aider mon équipe du mieux que je pouvais. Ce n’était pas suffisant. Quand on parle d’efficacité dans les surfaces, je pense être le premier visé. Je suis le gars qui doit marquer les buts et être décisif. Quand ça se passe, je prends toute la lumière, quand ça ne marche pas, il faut prendre toute l’ombre aussi. Il n’y a pas de problème avec ça. Le premier qui devait marquer ce soir, c’est moi. Maintenant c’est la vie, il faut s’en remettre, que ce soit moi ou l’équipe. »

Et il n’a pas souhaité répondre lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il allait supporter le Real Madrid ce mercredi…