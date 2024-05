Habib Beye va quitter le Red Star

Sans Habib, elle est moins Beye la vie.

Promu en Ligue 2 sur le banc du Red Star, où il entraîne depuis 2021, Habib Beye ne devrait pas connaître les joies de la deuxième division avec le club audonien. Il avait annoncé il y a quelques jours sur le plateau de Canal+ que sa décision était prise, elle est désormais en partie connue. En effet, Le Parisien révèle mercredi que le technicien, ancien international aux 110 sélections avec le Sénégal, a décidé de quitter le Red Star à l’issue de la saison.

L’entraîneur a annoncé l’information en interne dans la journée, au président Patrice Haddad notamment, actant son départ qui était tout de même dans les petits papiers ces dernières semaines, Beye ayant souvent fait part de ses aspirations à coacher à plus haut niveau. Son staff ainsi que son groupe ont aussi été avertis de la nouvelle mercredi, à deux jours de leur déplacement à Orléans. Toujours selon les informations du Parisien, il a déjà rencontré les dirigeants de Reims, alors que Will Still a quitté la Champagne.

On espère qu’il va vite retrouver un club sinon il ne pourra commencer ses interventions télévisées par « en tant que coach… » ou « je le sais parce que j’entraîne ».