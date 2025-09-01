Un nouveau champion du monde 2018 arrive en Ligue 1

Le championnat des étoiles.

La rumeur a enflé durant toute la journée de ce 1er septembre et c’est désormais officiel : Benjamin Pavard est un joueur de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen signe l’un des gros coups de ce dernières heures du mercato en attirant le défenseur de l’Inter Milan.

Suffisant pour régler les problèmes de l’OM ?

Les Nerazzurri n’en voulaient plus, certes, mais la Ligue 1 ne peut pas faire la fine bouche et ne peut que se réjouir de le voir revenir en France. Après Olivier Giroud, Paul Pogba et Florian Thauvin, il est le quatrième champion du monde 2018 à rejoindre le championnat durant l’été et qui va désormais devoir se coltiner les questions gênantes d’Adil Rami.

𝐁𝐞𝐧𝐣𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐏𝐚𝐯𝐚𝐫𝐝 𝐞𝐬𝐭 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧 🔵⚪️ Le défenseur international 🇫🇷 rejoint l’OM en provenance de l’Inter Milan ✍️ pic.twitter.com/AOhiKvQlhg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2025

Capable de jouer sur un côté comme dans l’axe d’une défense à trois, le Nordiste devrait rendre de fiers services à l’OM dans les prochaines semaines. L’équipe de Roberto De Zerbi a de sérieux problèmes défensifs et quoi de mieux que de recruter un récent finaliste de Ligue des champions pour se renforcer ?

Note aux commentateurs de Ligue 1+ : évitez de crier « Second poteau Pavard » à chaque match, s’il vous plaît.

