Benjamin Pavard pisté par l'OM ?

Et pourquoi pas neuf champions du monde 2018 en Ligue 1 ?

Sur le départ à l’Inter, Benjamin Pavard pourrait faire son retour en Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille, selon la Gazzetta dello Sport. Le club phocéen se serait récemment penché sur le dossier du Français, sans avoir formulé d’offre pour l’instant.

Les Nerrazurri auraient estimé son prix entre 18 et 20 millions d’euros. Son arrivée serait difficile à boucler pour l’OM, étant donné l’important salaire de Pavard à l’Inter Milan, mais son transfert serait loin d’être irréalisable.

Gazzetta : Après Lille, l'#OM s'intéresse également à Benjamin Pavard. L'Inter réclame entre 18 et 20 millions d'euros pour se séparer du défenseur, également pisté par Galatasaray et Neom 🗞️ pic.twitter.com/ujV9hLkBgS — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) August 19, 2025

Plusieurs clubs sur le coup

Après deux saisons en Italie, Benjamin Pavard, n’est plus indispensable à l’Inter et chercherait une porte de sortie avant la fin du mercato. Les Marseillais auraient néanmoins de la concurrence sur le dossier : le LOSC, Galatasaray et le fameux club saoudien de Neom tenteraient également de s’offrir les services du champion du monde 2018.

La presse catalane indiquait par ailleurs que son nom avait été proposé aux dirigeants du FC Barcelone ce lundi. Il pourrait alors retrouver Hansi Flick, qui l’a entraîné à l’époque où les deux hommes étaient au Bayern Munich. S’il a l’embarras du choix, le Français de 29 ans privilégierait l’Europe de manière à s’assurer une place dans l’effectif de Didier Deschamps à l’approche de la Coupe du monde 2026.

Pavard > la VAR.

