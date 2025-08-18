Giroud, Sidibé : Bons baisers de Russie

Pour son grand retour en Ligue 1, Olivier Giroud a mis seulement onze minutes pour faire à nouveau trembler les filets. Moins de 24 heures avant, Djibril Sidibé offrait la victoire sur le fil à son Téfécé du côté de Nice. Et si notre championnat appartenait encore un peu aux huit champions du monde 2018 qui évoluent dans l'Hexagone ?

Leurs arrivées font sans aucun doute partie des principales curiosités offertes par le mercato de l’été en Ligue 1, ravivant une certaine flamme dans le nord. Olivier Giroud à Lille, Florian Thauvin à Lens (sans oublier Paul Pogba à Monaco) : un an après Djibril Sidibé à Toulouse, deux après Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez à Paris, trois après le retour de Corentin Tolisso à Lyon, la Ligue 1 continue de voir revenir des champions du monde 2018. Si bien que désormais, ils sont huit à évoluer en son sein chaque week-end.

À l’exception de Presnel Kimpembe, plombé en plein vol par les blessures, aucun n’a choisi l’Hexagone pour faire de la figuration. C’est ce qu’illustrent les débuts très réussis d’Olivier Giroud ce dimanche à Brest, quelques heures après avoir vu le stade Bollaert s’enflammer pour l’entrée de son nouveau n°10 et surtout Djibril Sidibé aller arracher une victoire pour Toulouse à Nice. Tout cela après avoir observé Dembélé exprimer la plénitude de son immense talent, la saison dernière. De quoi nourrir l’espoir d’un retour fracassant pour Paul Pogba, d’ici quelques semaines ?

Onze minutes pour un premier plaisir

Treize années qu’Olivier Giroud avait quitté l’Hexagone, parti dans la foulée d’une saison extraordinaire conclue par l’un des sacres les plus inattendus de l’histoire avec Montpellier. Sa signature à Lille avait généré de nombreuses attentes chez tous les amoureux du football français, dans le nord et bien au-delà. Une cote de popularité que le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a pu mesurer dès l’échauffement à Francis Le Blé, chaudement applaudi par le public brestois. Des supporters qu’il aura refroidis en seulement onze minutes d’une frappe croisée suivant un modèle d’appel dans le dos de la défense, comme il en a fait des milliers depuis le début de sa carrière. De quoi soigner son retour, à bientôt 39 balais (il les fêtera fin septembre). « J’avais envie de me challenger une dernière fois, revenir en Ligue 1 n’était pas forcément prévu il y a quelques années et c’est un réel plaisir de retrouver le public français auquel je suis attaché », se réjouissait-il face à la presse, après la rencontre. Plaisir clairement partagé.

Pendant que d’autres légendes du football tricolore préfèrent partir terminer leur carrière dans des championnats plus exotiques, Giroud a donc fait le choix de renouer avec un public qui a appris à l’adorer au fil des années. Surtout que visiblement, il semble encore avoir de belles choses à offrir. « Les jambes de vingt ans, je ne sais pas. Mais la motivation, la détermination et l’énergie sont en tout cas intactes. Ça a été un moment spécial, pour moi », confiait-il encore, après le nul concédé en Bretagne. Quelques heures plus tôt, c’est complètement de l’autre côté du pays que Djibril Sidibé offrait sur le fil la victoire au Téfécé sur la Côte d’Azur face à l’OGC Nice d’une frappe en force dans un angle fermé. Comme un symbole.

Les tontons flingueurs

S’offrir un dernier kiff à la maison, diffuser leur expérience dans des vestiaires toujours plus jeunes et montrer qu’ils en ont encore sous la semelle : même au bout de carrières extrêmement riches, les défis sont nombreux pour ces idoles. Débarqué l’été dernier, Sidibé s’est installé sur les bords de la Garonne comme une voix qui porte au sein d’un club qui n’échappe pas à la cure d’austérité frappant la Ligue 1 et obligeant les clubs à s’appuyer sur leurs jeunes pousses. Sur la pelouse de l’Allianz Riviera, Carles Martinez Novell avait par exemple titularisé quatre Pitchouns (rejoints en cours de jeu par Alexis Vossah, dix-sept ans).

Un rôle de « tonton » qui échoit également sur les épaules de Giroud, également entouré de plusieurs joueurs aux vingt printemps ou moins à Brest, ou encore de Florian Thauvin. Si son apparition n’a pas permis aux Lensois de recoller contre Lyon, l’ancien Marseillais est lui aussi très attendu par ses nouveaux fans. « Quand il entre sur le terrain, il donne une autre énergie à l’équipe, se réjouissait Pierre Sage après la défaite des siens, en conférence de presse. Il a agi sur l’adversaire, parce qu’il faut se méfier de lui. Dans ce sens, je pense que son entrée a été aussi le signe de notre mieux en deuxième mi-temps. » Vivement qu’il ait un match plein dans les jambes. Viendra ensuite le tour de Paul Pogba à Monaco, donc. Avant Antoine Griezmann, Hugo Lloris ou N’Golo Kanté l’été prochain ?

Olivier Giroud ravi après son retour réussi en Ligue 1