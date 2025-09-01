Rennes pioche son nouvel attaquant à Monaco

Ouf, Rennes a fini par trouver son attaquant.

Après avoir accueilli Estéban Lepaul, déjà buteur contre Angers ce week-end, le Stade rennais tenait à finaliser l’arrivée d’un autre attaquant pour renforcer son secteur offensif.

Un contrat de quatre ans à Rennes

Le club breton a longtemps fait les yeux doux au Danois Conrad Harder, qui s’est finalement engagé au RB Leipzig ce lundi, mais il a fini par faire le choix de Breel Embolo. Il y a eu des hésitations, notamment du côté du joueur, qui a signé un contrat jusqu’en 2029 avec les Rouge et Noir en début de soirée. Le tarif du deal ? Environ 15 millions d’euros, bonus compris.

𝐴̀ 𝑙𝑎 𝑑𝑒́𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑑'𝑢𝑛 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠 📖 Chapitre 6 : Fort tel un menhir.#Embolo2029 pic.twitter.com/BssHuDs7Ll — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 1, 2025

« Un profil qui faisait partie de notre shortlist initiale au poste d’attaquant, mais qui ne bénéficiait pas de bon de sortie au début du mercato, a indiqué le président rennais Arnaud Pouille sur le site officiel du SRFC. L’année passée, il a joué plus de 50 matchs avec son club et sa sélection, ce qui démontre toute sa régularité. »

Le directeur sportif Loïc Désiré parle, lui, d’un « attaquant qui pèse dans la surface, difficile à bouger, marquant dans le dernier geste. Ce que nous apprécions également, c’est son côté altruiste, capable de mettre ses coéquipiers dans de bonnes dispositions. » L’international suisse était revenu d’une grave blessure, parvenant à enchaîner les apparitions avec l’ASM la saison dernière (7 buts et 9 passes décisives en 42 matchs).

Six arrivées contre 26 départs (au moins) du côté de Rennes, c’est ce qui s’appelle un vrai bon gros dégraissage.

