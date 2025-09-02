Mbemba retrouve les terrains à Lille

La saison du loft est finie.

Après avoir passé un an sans jouer du côté de l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba va retrouver les terrains de football du côté de Lille. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure phocéenne, le capitaine de la République démocratique du Congo se serait engagé pour une année chez les Dogues. Dans son communiqué, le LOSC le présente comme un joueur « solide dans les duels au sol comme dans les airs, Chancel Mbemba est bien plus qu’un défenseur d’impact. Sa lecture du jeu, son sens de l’anticipation et sa qualité de relance associés à sa grande expérience du football européen (7 campagnes européennes, dont 6 en Ligue des champions) lui confèrent du leadership, alors qu’il est également capable de se montrer décisif dans le jeu aérien offensif. Polyvalent, Chancel peut également évoluer dans les couloirs en cas de besoin. »

Les premiers pas de Chancel Mbemba au LOSC 🎬 Bienvenue Chancel 😍 pic.twitter.com/HjzZzZDa0J — LOSC (@losclive) September 1, 2025

Une saison en enfer

Après avoir été étiqueté comme indésirable l’été dernier du côté de Marseille pour avoir refusé de prolonger son contrat, il avait finalement été écarté du club à la suite de sa mise à pied pour son altercation avec Ali Zarrak. Souhaitant aller au bout de son contrat au club, le défenseur de 31 ans, grand artisan de l’épopée européenne olympienne en Ligue Europa lors de la saison 2023-2024, n’a donc plus jamais porté la tunique ciel et blanc avant de quitter le club libre au 30 juin dernier. Il a en revanche toujours conservé la confiance de son sélectionneur chez les Léopards et son brassard de capitaine.

À voir si à Lille on le surnommera « cousin ».

