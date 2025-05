Un jeune joueur monégasque victime d’un malaise cardiaque en plein match contre Rennes

Une très grosse frayeur.

Ce mercredi se tenait au Roazhon Park la finale du Challenge Espoirs, la nouvelle compétition de la FFF pour les réserves des clubs professionnels, entre le Stade rennais et Monaco devant un peu plus de 8 000 personnes. L’ASM se dirigeait vers une victoire grâce à des buts de Lucas Michal et d’Aurélien Patret pour répondre à Issa Habri (1-2), mais le foot est passé au second plan.

Le joueur a été conduit à l’hôpital

Dans le dernier quart d’heure, le joueur monégasque Samuel Nibombé, 17 ans, s’est écroulé sur la pelouse. Une très grosse inquiétude s’est emparée de l’enceinte rennaise, et le match a immédiatement été arrêté pour permettre l’intervention des secours, qui ont procédé à un message cardiaque durant plus de dix minutes, avec utilisation d’un défibrillateur, selon Ouest-France, présent sur place.

Match arrêté définitivement, le joueur a été transporté à l’hôpital, conscient. Immense boulot du doc rennais pour le réanimer 🙏 https://t.co/9oxFtYo0QS — François Rauzy (@RauzyFrancois) May 21, 2025

Les nouvelles étaient rassurantes selon les journalistes en tribunes : le joueur a été évacué du stade et conduit à l’hôpital en étant conscient, d’après Ici Armorique. La finale du Challenge Espoirs a été définitivement arrêtée, sans informations supplémentaires sur l’état de santé du joueur, qui « donnait des signes encourageants » selon les mots d’Arnaud Pouille, le président rennais, recueillis par Ici Armorique.

Match définitivement arrêté à Rennes. Des nouvelles rassurantes nous parviennent concernant Samuel Nibombé. Conscient, il a été conduit à l’hôpital pour y passer des examens 🙏 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 21, 2025

En espérant d’autres nouvelles rassurantes dans les prochaines heures.

Monaco enfonce un peu plus Rennes dans la crise