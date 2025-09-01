Toutes les dates de clôture de mercato à l'étranger

Les vacances de Fabrizio Romano attendront.

Ce soir à 20 heures, les clubs français, anglais, italiens et allemands ne pourront plus recruter de troisième gardien, de flop qui passera sa saison dans le loft ou encore de future pépite que Sunderland leur piquera au prochain mercato. Après trois mois de rumeurs intenses, de panic buy et de prêts entre deux institutions d’une même propriété, les clubs de ces quatre pays auront terminé leur mercato dans le sens des arrivées.

Encore deux semaines de mercato au Qatar

Pour se différencier, les Espagnols ont décidé de fermer leur fenêtre des transferts à minuit ce lundi tandis que d’autres pays continueront leur marché aux puces dans les prochains jours. En Belgique, le mercato se clôturera le 8 septembre, le 11 pour l’Arabie saoudite.

De leur côté, les clubs grecs, turcs et russes achèveront leurs achats le 12. Le Mexique du grand Allan Saint-Maximin s’arrêtera le 13. Enfin, le Qatar pourra attirer les pépites de la Ligue des talents et des autres championnats jusqu’au 16 septembre.

Le temps pour Auxerre de finir avec moins de 8 joueurs.

Le guide de la Ligue 1 en couverture de SO FOOT !