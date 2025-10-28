S’abonner au mag
Le deuxième gardien de l’Inter fauche et tue une personne âgée en chaise roulante

Drame à Appiano Gentile.

Josep Martínez, deuxième gardien de l’Inter, a été impliqué ce mardi matin dans un accident de la route ayant coûté la vie à un homme de 81 ans en fauteuil électrique. Le drame s’est produit à Fenegrò, à quelques kilomètres du centre d’entraînement des Nerazzurri.

Une enquête est en cours

Selon les premiers éléments, le portier espagnol de 27 ans se serait immédiatement arrêté pour porter secours à la victime, décédée sur le coup malgré l’intervention rapide des secours. Les causes et circonstances exactes de l’accident restent à éclaircir.

Sous le choc, l’Inter aurait envisagé d’annuler la conférence de presse de Cristian Chivu prévue dans la foulée. Le club n’a pas encore communiqué officiellement.

Naples bordélise l’Inter et passe leader

