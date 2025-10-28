Le deuxième gardien de l’Inter fauche et tue une personne âgée en chaise roulante

Drame à Appiano Gentile.

Josep Martínez, deuxième gardien de l’Inter, a été impliqué ce mardi matin dans un accident de la route ayant coûté la vie à un homme de 81 ans en fauteuil électrique. Le drame s’est produit à Fenegrò, à quelques kilomètres du centre d’entraînement des Nerazzurri.

Une enquête est en cours

Selon les premiers éléments, le portier espagnol de 27 ans se serait immédiatement arrêté pour porter secours à la victime, décédée sur le coup malgré l’intervention rapide des secours. Les causes et circonstances exactes de l’accident restent à éclaircir.

Sous le choc, l’Inter aurait envisagé d’annuler la conférence de presse de Cristian Chivu prévue dans la foulée. Le club n’a pas encore communiqué officiellement.

