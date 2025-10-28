S’abonner au mag
  • France
  • Cécifoot

À Bondy, une équipe de cécifoot perd sur tapis vert après une réserve contre le voile d’une joueuse

MH
Partager
108
À Bondy, une équipe de cécifoot perd sur tapis vert après une réserve contre le voile d&rsquo;une joueuse

Bondy, place forte du cécifoot français, connaît un drôle de scénario. Ce week-end, lors d’un match contre le Sporting Paris, le club a vu sa victoire glisser hors du terrain. Non pas à cause d’une faute, d’un carton rouge ou d’un but litigieux, mais d’une réserve déposée contre… le voile d’une joueuse. Résultat : défaite administrative, indignation sur les réseaux, et une impression persistante de match volé.

En France, le port du voile est interdit dans les compétitions officielles de la FFF, au nom de la neutralité religieuse. Même quand il s’agit de cécifoot, un sport né pour inclure avant tout. L’affaire a été relayée par les Hijabeuses, collectif de sportives qui militent depuis 2020 pour le droit de jouer voilées. Leur combat pour l’inclusion trouve ici un écho cruel.

Ces raisons qui empêcheront Messi de disputer la Coupe du monde 2026

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!