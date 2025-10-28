À Bondy, une équipe de cécifoot perd sur tapis vert après une réserve contre le voile d’une joueuse

Bondy, place forte du cécifoot français, connaît un drôle de scénario. Ce week-end, lors d’un match contre le Sporting Paris, le club a vu sa victoire glisser hors du terrain. Non pas à cause d’une faute, d’un carton rouge ou d’un but litigieux, mais d’une réserve déposée contre… le voile d’une joueuse. Résultat : défaite administrative, indignation sur les réseaux, et une impression persistante de match volé.

En France, le port du voile est interdit dans les compétitions officielles de la FFF, au nom de la neutralité religieuse. Même quand il s’agit de cécifoot, un sport né pour inclure avant tout. L’affaire a été relayée par les Hijabeuses, collectif de sportives qui militent depuis 2020 pour le droit de jouer voilées. Leur combat pour l’inclusion trouve ici un écho cruel.

