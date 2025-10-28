Mondial 2026 : le suspense plane concernant Lionel Messi

Albisuspense.

Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision américaine NBC, Lionel Messi s’est attardé sur sa participation – ou non – à la Coupe du monde 2026, prévue en Amérique du Nord. Pourtant capitaine de la sélection argentine, Messi a laissé planer l’incertitude concernant sa présence au Mondial l’été prochain : « Pour dire vrai, ce serait extraordinaire de pouvoir être à la Coupe du monde. J’aimerais être en forme et jouer un rôle important pour aider ma sélection, si je suis là. » Un « si » d’autant plus surprenant, puisque l’ailier a participé au dernier match des siens (victoire 0-6 contre Porto Rico en amical le 15 octobre dernier).

Une décision sera prise en début d’année prochaine

« Lorsque la présaison commencera avec l’Inter Miami l’année prochaine, j’évaluerai les choses au jour le jour et je verrai si je peux être à 100 %, si je peux être utile au groupe, à la sélection, et ensuite je prendrai une décision. Évidemment, j’ai toute l’envie parce que c’est un Mondial », a conclu Messi. Le prochain rassemblement de l’Argentine devrait être pour le 14 novembre et une autre joute amical, cette fois face à l’Angola, à Luanda. Avec ou non La Pulga dans ses rangs.

Se demander si l’on peut « être utile au groupe » quand on s’appelle Lionel Messi. Quelle bonne blague.

