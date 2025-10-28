Les solutions de Fonseca pour remplacer Fofana

La définition d’une victoire à la Pyrrhus.

Malgré le succès dans les derniers instants contre Strasbourg en clôture de la 9e journée, l’Olympique lyonnais n’a pas vraiment le moral. En cause, la grave blessure de Malick Fofana pendant le match.

Son absence confirmée pour au moins 3 mois pousse Paulo Fonseca à devoir lui trouver un remplaçant sur l’aile gauche, comme il l’a confié en conférence de presse avant le match contre le PFC : « Nous avons la possibilité de miser sur Afonso (Moreira). Nous avons Pavel (Šulc) », a cité le coach lyonnais, tout en promettant du premier cité pour le prochain match, car « décisif lors des deux derniers matchs », avec un but contre Bâle en C3 et le but de la victoire contre Strasbourg.

Une revue d’effectif

D’autres options, moins évidentes de prime abord, sont selon lui envisageable : « Nous avons aussi la possibilité de positionner Abner plus haut. Il y a aussi Rachid (Ghezzal) ou Adam (Karabec) que nous pouvons placer sur ce côté. ».

Interrogé sur la perspective de recruter, le Portugais a préféré ironiser sur la question : « Peut-être qu’au prochain mercato, Malick et Ernest (Nuamah) seront nos recrues ». Pour autant, il ne ferme pas la porte à un possible transfert pour compenser cette perte, dans l’éventualité d’une lente rééducation de l’ailier belge. « Oui, nous sommes en train de parler de cette possibilité. Nous sommes loin de l’ouverture du mercato mais nous sommes aujourd’hui en train de parler de solutions », a-t-il confirmé.

Pour ça, il faudra aussi faire un point sur la convalescence du budget de l’OL.

Liam Rosenior s’excuse après ses propos sur l’arbitrage d’OL-Strasbourg