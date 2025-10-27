S’abonner au mag
  Ligue 1
  J9
  OL-Strasbourg (2-1)

L'OL déplore une grave blessure pour Malick Fofana

L'OL déplore une grave blessure pour Malick Fofana

Victoire salée pour l’OL.

Ce dimanche, lors de la victoire de l’Olympique lyonnais face à Strasbourg (2-1), Malick Fofana a quitté le terrain sur une civière, après un contact rugueux avec Ismaël Doukouré. Le défenseur strasbourgeois a été exclu, permettant aux Gones de prendre l’ascendant numériquement, pour s’imposer en fin de match. Mais cette victoire a un goût amer.

Un entorse grave pour l’attaquant de l’OL

Dans un communiqué publié ce lundi, l’OL a annoncé que Malick Fofana serait absent pour une longue durée : « Les examens réalisés ont révélé une entorse grave à la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant une intervention chirurgicale, qui devraient éloigner Fofana des terrains pendant plusieurs mois. »

Un gros coup dur pour Paulo Fonseca, qui perd son leader d’attaque alors que son équipe va faire face à des échéances importantes, en France (PSG, Monaco) comme en Europe (Betis, Maccabi Tel Aviv).

Rachid Ghezzal tient sa chance.

L'OL peut-il survivre sans Malick Fofana ?

