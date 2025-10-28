Après sa fracture du cou pendant un match, Samuel Asamoah devrait pouvoir rejouer au football

La bonne nouvelle du jour.

Le 5 octobre dernier, Samuel Asamoah a connu un grave accident durant un match de D2 chinoise. Joueur du Guangxi Pingguo, le Togolais de 31 ans a été projeté violemment contre un panneau publicitaire, se brisant le cou. Malgré une opération « réussie », le joueur risquait la paraplégie, après un blocage vertébral et une compression nerveuse.

SAMUEL ASAMOAH A COMMENCÉ SA RÉÉDUCATION ‼️ L’international togolais, passé par la JPL, s’était occasionné, il y’a quelques jours, une fracture du cou. ❤️ pic.twitter.com/bZjpKrse3O — Signal Foot BE (@SignalFootBE) October 12, 2025

Il a déjà repris l’entrainement individuel

Contre toute attente, Asamoah a remarché. Une vidéo transmise à l’AFP montre le joueur, marchant sans peine dans un magasin. « Je remercie Dieu pour le cadeau qu’il m’a fait de la vie », a témoigné l’ancien joueur du KAS Eupen. Selon son entourage, « il va bien et il se remet. Il pourrait même rejouer normalement dans deux mois ». Son club se veut plus prudent, et envisage un retour dans « trois à six mois », alors qu’Asamoah « fait actuellement un travail basique de récupération de force », a témoigné un membre de la direction du club chinois.

Aubameyang maintient l’espoir pour le Gabon, le Sénégal se rapproche du Mondial