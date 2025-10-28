25 ans de la PlayStation 2 : ces jeux qui ont marqué une génération

Cet automne, l’incontournable Playstation 2 fête ses 25 ans, elle qui reste l’un des plus grands centres de formation de footballeurs virtuels de l’histoire. Pour célébrer cet évènement, remémorons-nous ces jeux qui ont façonné nos soirées, nos amitiés et même nos rivalités à coups de 3-0 rage quit .

FIFA 07

Avant ce jeu, FIFA c’était un peu comme le Championship : solide mais pas très sexy. Mais FIFA 07 a été le premier à donner un vrai goût de foot moderne. Des stades qui vibrent, Rooney et Ronaldinho en couverture et surtout les commentaires de Paul Le Guen dans le mode carrière. Le premier FIFA où on a senti que tout pouvait basculer sur un rebond et celui où bizarrement, on a tous pris le Paris Saint-Germain pour essayer de comprendre pourquoi il ne gagnait jamais rien. Mais ça, c’était avant…

PES 6

Le GOAT. Le seul où Adriano était une arme de destruction massive et où Juan Carlos Valerón était meilleur que Zizou. Pro Evolution Soccer 6, c’est le football pur et bien dur. Pas besoin de se prendre la tête, il suffisait d’un triangle pour envoyer Andriy Shevchenko en profondeur. C’était le football de canapé, de cris et de vengeance personnelle. Même aujourd’hui, dire que tu préfères n’importe quel FIFA à PES 6, c’est comme dire que tu préfères l’Eredivisie à la Ligue des champions.

FIFA Street 2

Ici pas de tactique ni de pressing, mais juste des petits ponts, du bitume et des gestes techniques impossibles. FIFA Street 2, c’était la revanche des dribbleurs frustrés par les compositions à cinq défenseurs. On pouvait jouer avec Ronnie pieds nus sur un terrain bétonné et marquer en tapant la balle contre un mur. C’était le foot de quartier quoi, celui des beaux gestes et des poteaux électriques. Un jeu qui puait à la fois la transpi, le talent et la nostalgie.

LFP Manager 2005

Avant que Football Manager domine tout, il y avait LFP Manager 2005, le vrai classique pour les fans de Ligue 1. Tu pouvais prendre Auxerre, Lens ou même Marseille et les mener au sommet sans bouger de ton canapé. Le jeu proposait des transferts, de la tactique et même les fameux dossiers presse où les journalistes te critiquaient ou te complimentaient. Le foot stratégique, à la française : moins de menus que FM, mais plus de charme et de saveurs locales. Et puis plus jamais tu ne pourras revoir Raymond Domenech sur une jaquette.

Kick Off 2002

Avant l’hégémonie de FIFA et PES, Kick Off 2002 était le jeu culte ayant marqué les amateurs de foot virtuel. Des commandes simples, un gameplay nerveux et ces fameux tacles à retardement qui ruinaient tout espoir d’occasion de but en l’espace d’un instant. Le numéro 139 de So Foot avait même rappelé à quel point ce jeu avait su capter l’esprit du foot à l’ancienne : rapide, brutal et plein de retournements inattendus. Un jeu qui reste gravé dans nos mémoires, entre éclats de rire et cris de rage devant l’écran.

