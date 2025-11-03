Au-delà du terrain, Michael Olise est le boss du vestiaire du Bayern

Le « patron du groupe WhatsApp ».

Transféré au Bayern à l’été 2024, Michael Olise a réalisé une première saison fantastique (20 buts et 22 passes en 55 matchs), récompensée par une trentième place au Ballon d’or et un titre de joueur de l’année à Munich. Une hype qu’il ne compte pas faire redescendre, alors qu’il a repris la saison 2025-2026 sur les chapeaux de roue (7 buts, 6 passes en 14 matchs).

Fort sur le terrain, mais aussi très présent en dehors. « C’est le patron de notre groupe WhatsApp, révèle Jonathan Tah à L’Équipe. Il s’entend bien avec tout le monde. C’est lui le grand communicateur du groupe, il est ultra cool. »

Il s’entraîne incognito avec des amateurs

Des propos que son coéquipier en sélection Dayot Upamecano confirme : « On pourrait penser qu’il est très renfermé, mais parmi nous il est très ouvert. Il parle et rit avec tout le monde. » Olise partage d’ailleurs souvent des morceaux de rap « concoctés par ses soins », en fidèle DJ du vestiaire bavarois.

⭐️ 𝑺𝑷𝑰𝑬𝑳𝑬𝑹 𝑫𝑬𝑺 𝑴𝑶𝑵𝑨𝑻𝑺 ⭐️ Michael Olise ist euer Spieler des Monats August. Glückwunsch, Michael ❤️ 🗞️ https://t.co/XMGAVvNp4I pic.twitter.com/XPVjELkvPG — FC Bayern München (@FCBayern) September 14, 2025

Et sa popularité ne s’arrête pas au vestiaire. Il y a deux semaines, il a été aperçu en train de faire des tours de terrain dans le club amateur de Waldperlach, en banlieue munichoise. Reconnu par les U16 du club qui s’entraînaient, il a gentiment accepté de poser pour une séance photo, d’abord collective puis individuelle : « Ce genre d’évènement reste gravé dans la mémoire de chacun de nos joueurs, a témoigné Michael Hofmann, entraîneur du club. Olise a été très accessible et extrêmement sympathique. »

Les fans du Bayern espèrent qu’il sera moins cool contre Paris ce mardi.

Le Bayern plus que prêt pour défier le PSG