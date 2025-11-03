Un champion inédit au Chili

Une première en Primera !

Ce dimanche, le club de Coquimbo Unido a écrit la plus belle page de son histoire en s’offrant son premier titre de champion, une victoire à domicile 2-0 face à l’Unión La Calera permettant aux Pirates d’être sacrés à quatre journée de la fin du championnat et de succéder à Colo-Colo. Tout cela, dix ans après le tremblement de terre ayant fortement touché la région, une époque où le club était en D2.

🥹 ¡COQUIMBO UNIDO CAMPEÓN! 💛🏆🖤 ⭐️ La primera estrella bajó directo al puerto PIRATA 🏴‍☠️#PirataMiViejoAmigo pic.twitter.com/JW8172aAHV — Coquimbo Unido (@coquimbounido) November 3, 2025

Enfin un entraîneur chilien couronné

Avec ce sacre, l’entraîneur de Coquimbo Esteban Gonzalez, met fin à une longue disette de presque une décennie, en devenant le premier technicien chilien à remporter le championnat depuis son compatriote Mario Salas avec Carolina en 2016. Le Chilien a mené l’abordage des Pirates en établissant un nouveau record de victoires consécutives en Chili, avec un total de quatorze à son actif.

Bravo Moussaillons !

