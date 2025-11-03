S’abonner au mag
  • Liga de Primera
  • J26
  • Coquimbo Unido-Unión La Calera (2-0)

Un champion inédit au Chili

KM
Un champion inédit au Chili

Une première en Primera !

Ce dimanche, le club de Coquimbo Unido a écrit la plus belle page de son histoire en s’offrant son premier titre de champion, une victoire à domicile 2-0 face à l’Unión La Calera permettant aux Pirates d’être sacrés à quatre journée de la fin du championnat et de succéder à Colo-Colo. Tout cela, dix ans après le tremblement de terre ayant fortement touché la région, une époque où le club était en D2.

Enfin un entraîneur chilien couronné

Avec ce sacre, l’entraîneur de Coquimbo Esteban Gonzalez, met fin à une longue disette de presque une décennie, en devenant le premier technicien chilien à remporter le championnat depuis son compatriote Mario Salas avec Carolina en 2016. Le Chilien a mené l’abordage des Pirates en établissant un nouveau record de victoires consécutives en Chili, avec un total de quatorze à son actif.

Bravo Moussaillons !

Au Chili, Gonzalo Jara devient l'égérie de la lutte contre le cancer de la prostate

KM

