S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J11
  • Toulouse-Le Havre (0-0)

Dønnum : « Ça n’a rien à voir avec du racisme »

TB
Dønnum : « Ça n’a rien à voir avec du racisme »

Accusé par Didier Digard d’avoir eu un geste raciste à l’encontre de Simon Ebonog, Aron Dønnum est venu s’expliquer après le nul entre Toulouse et Le Havre. « C’est très fou de dire ça, s’est attristé le milieu de terrain toulousain. Je pense qu’ils veulent venir me voir et se battre. La première chose que je sens, c’est sa respiration. Je fais comme ça (il mime de la main un geste devant son nez) parce que ça sent mauvais. Ça n’a rien à voir avec le racisme. Je ne comprends pas pourquoi ils disent ça. Je ne devrais peut-être faire ça à personne. Mais au lieu de me battre comme je le fais habituellement, j’ai fait ça et je suis parti. »

Alors que son club a réagi par le biais d’un communiqué, condamnant des « accusations infondées », l’international norvégien a assuré être « très triste ». « C’est très inconfortable d’avoir à s’expliquer là-dessus, je ne sais pas quoi dire, a-t-il déploré. C’est fou pour quelqu’un de dire ça. J’ai grandi dans un environnement où il y avait tous types de population, y compris dans mes amis les plus proches. Pour moi, c’est fou de dire ça. »

Didier Digard dénonce un acte de racisme lors de Toulouse-Le Havre

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

00
Revivez Brest-Lyon (0-0)
Revivez Brest-Lyon (0-0)

Revivez Brest-Lyon (0-0)

Revivez Brest-Lyon (0-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!