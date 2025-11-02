Dønnum : « Ça n’a rien à voir avec du racisme »

Accusé par Didier Digard d’avoir eu un geste raciste à l’encontre de Simon Ebonog, Aron Dønnum est venu s’expliquer après le nul entre Toulouse et Le Havre. « C’est très fou de dire ça, s’est attristé le milieu de terrain toulousain. Je pense qu’ils veulent venir me voir et se battre. La première chose que je sens, c’est sa respiration. Je fais comme ça (il mime de la main un geste devant son nez) parce que ça sent mauvais. Ça n’a rien à voir avec le racisme. Je ne comprends pas pourquoi ils disent ça. Je ne devrais peut-être faire ça à personne. Mais au lieu de me battre comme je le fais habituellement, j’ai fait ça et je suis parti. »

Le Toulouse Football Club condamne avec la plus grande fermeté les accusations infondées et particulièrement graves portées à l’encontre d’Aron Dønnum, ainsi que l’instrumentalisation du geste en question. Rien ne saurait justifier de telles allégations, qui portent atteinte à… pic.twitter.com/8ExqoN40k2 — Toulouse FC (@ToulouseFC) November 2, 2025

Alors que son club a réagi par le biais d’un communiqué, condamnant des « accusations infondées », l’international norvégien a assuré être « très triste ». « C’est très inconfortable d’avoir à s’expliquer là-dessus, je ne sais pas quoi dire, a-t-il déploré. C’est fou pour quelqu’un de dire ça. J’ai grandi dans un environnement où il y avait tous types de population, y compris dans mes amis les plus proches. Pour moi, c’est fou de dire ça. »

