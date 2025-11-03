S’abonner au mag
Un jeune joueur d’Orlando détruit la transversale pour être candidat au prix Puskás

Un jeune joueur d'Orlando détruit la transversale pour être candidat au prix Puskás

Le soleil est descendu sur Mamelodi.

À défaut de casser des joueurs comme Eben Etzebeth, la puissance sud-africaine peut aussi traumatiser des barres transversales. Camren Dansin, 19 ans, a claqué une volée monstrueuse pour arracher le nul des Orlando Pirates face aux Mamelodi Sundowns. Deuxième titularisation, premier missile.

Un pari payant

Formé à la SAFA-Transnet School of Excellence, la pépite a snobé les cadors du pays pour les Bucaneers. Lancé par l’ancien rennais Abdeslam Ouaddou, le jeune pirate a confirmé les idées de son coach : « J’ai pensé que c’était le bon moment, face à l’une des meilleures équipes du continent, pour le jeter dans le grand bain. C’est comme un oiseau : si on ne lui donne pas l’occasion de voler, il faut le pousser du nid pour qu’il apprenne, et c’est ce que nous avons fait.» Résultat : un but aussi pur qu’un rayon de soleil sur Soweto. Candidat au Puskás ? Pourquoi pas. Le plus jeune lauréat reste Daniel Zsóri, 18 ans, en 2019.

Peut-être verrons nous la pépite illuminer le chemin de Bafana Bafana lors de la CAN au Maroc ?

Abdeslam Ouaddou est sorti de l’hôpital

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

