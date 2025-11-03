Un jeune joueur d’Orlando détruit la transversale pour être candidat au prix Puskás

Le soleil est descendu sur Mamelodi.

À défaut de casser des joueurs comme Eben Etzebeth, la puissance sud-africaine peut aussi traumatiser des barres transversales. Camren Dansin, 19 ans, a claqué une volée monstrueuse pour arracher le nul des Orlando Pirates face aux Mamelodi Sundowns. Deuxième titularisation, premier missile.

Camren Dansin (Orlando Pirates) vient déjà de remporter le prix Puskas 😍🔥 pic.twitter.com/sAeSuTN1dd — Le Meilleur du Football (@LMDFoot_) November 3, 2025

Un pari payant

Formé à la SAFA-Transnet School of Excellence, la pépite a snobé les cadors du pays pour les Bucaneers. Lancé par l’ancien rennais Abdeslam Ouaddou, le jeune pirate a confirmé les idées de son coach : « J’ai pensé que c’était le bon moment, face à l’une des meilleures équipes du continent, pour le jeter dans le grand bain. C’est comme un oiseau : si on ne lui donne pas l’occasion de voler, il faut le pousser du nid pour qu’il apprenne, et c’est ce que nous avons fait. » Résultat : un but aussi pur qu’un rayon de soleil sur Soweto. Candidat au Puskás ? Pourquoi pas. Le plus jeune lauréat reste Daniel Zsóri, 18 ans, en 2019.

Peut-être verrons nous la pépite illuminer le chemin de Bafana Bafana lors de la CAN au Maroc ?

