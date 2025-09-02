Abdeslam Ouaddou victime d’un grave accident de la route en Afrique du Sud

On espère avoir de bonnes nouvelles rapidement concernant le Marocain.

Actuel entraîneur des Orlando Pirates en Afrique du Sud, Abdeslam Ouaddou a été victime, dimanche, d’un grave accident de la route, a annoncé son club au travers d’un communiqué publié ce mardi. « Après avoir été confrontés à une collision entre deux véhicules, l’entraîneur Ouaddou et plusieurs membres du personnel sont descendus du bus de l’équipe pour porter secours aux personnes impliquées. Alors qu’ils se rendaient sur les lieux, une Nissan NP200 a percuté les véhicules à l’arrêt, heurtant le groupe et causant de graves blessures », a écrit le club sud-africain.

Cinq autres membres du staff de l’ancien défenseur de l’AS Nancy-Lorraine ont été touchés dans ce grave accident. Ils « ont été immédiatement transportés à l’hôpital, où ils reçoivent actuellement des soins médicaux. Le club est en contact étroit avec l’équipe médicale et fournira des informations sur leur rétablissement en temps voulu ». Ouaddou et ses hommes revenaient de Gqeberha après leur victoire contre Chippa United (0-3) dans le cadre de la cinquième journée du championnat local.

Les joueuses de Manchester United ont dû payer leur billet d’avion pour revenir de Suède