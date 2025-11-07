S’abonner au mag
Achraf Hakimi à la CAN : Walid Regragui prend un engagement

CDB
Sur le terrain ou dans les tribunes ?

Le peuple marocain retient son souffle. Blessé à la cheville face au Bayern Munich en Ligue des champions en début de semaine, Achraf Hakimi sera absent entre 6 et 8 semaines. Le latéral marocain est donc logiquement absent de la liste concoctée par Walid Regragui ce vendredi pour les matchs amicaux à venir face au Mozambique et à l’Ouganda.

Et comme prévu, le sélectionneur marocain n’a pas pu échapper aux questions des journalistes sur son joueur. « Je vais être clair sur ma communication, on fera tout pour qu’Achraf soit apte à 100% face aux Comores (match d’ouverture le 21 décembre), a annoncé Regragui en conférence de presse. Et même s’il ne peut pas, il sera là. C’est notre meilleur joueur et le leader. »

Les staffs médicaux main dans la main

« Si un joueur peut revenir rapidement, c’est bien Achraf, a continué le sélectionneur des Lions de l’Atlas. Nous avons l’un des meilleurs staffs médicaux du monde, comme le PSG, avec lequel nous entretenons un partenariat solide. Hakimi ne jouera que s’il est à 100%. » Ça change des relations entre le club parisien et l’équipe de France.

Forfait jusqu’à la compétition fin décembre, le capitaine marocain a un remplaçant désigné : « Noussair Mazraoui remplacera Achraf sur le côté droit. J’ai confiance en lui, car il joue le même rôle que Hakimi », a conclu le coach marocain.

Première étape : direction le Qatar et la clinique Aspetar pour Hakimi.

On connaît la durée d’indisponibilité d’Achraf Hakimi

CDB

