Achraf Hakimi à la CAN : Walid Regragui prend un engagement

Sur le terrain ou dans les tribunes ?

Le peuple marocain retient son souffle. Blessé à la cheville face au Bayern Munich en Ligue des champions en début de semaine, Achraf Hakimi sera absent entre 6 et 8 semaines. Le latéral marocain est donc logiquement absent de la liste concoctée par Walid Regragui ce vendredi pour les matchs amicaux à venir face au Mozambique et à l’Ouganda.

Et comme prévu, le sélectionneur marocain n’a pas pu échapper aux questions des journalistes sur son joueur. « Je vais être clair sur ma communication, on fera tout pour qu’Achraf soit apte à 100% face aux Comores (match d’ouverture le 21 décembre), a annoncé Regragui en conférence de presse. Et même s’il ne peut pas, il sera là. C’est notre meilleur joueur et le leader. »

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة للمباراتين الوديتين أمام منتخبي الموزمبيق وأوغندا ⚽️ Here’s our National Team squad list for the upcoming friendlies: 📆 𝐅𝐫𝐢𝐝𝐚𝐲, 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟏𝟒 𝐯𝐬 𝐌𝐨𝐳𝐚𝐦𝐛𝐢𝐪𝐮𝐞🇲🇿 📆 𝐓𝐮𝐞𝐬𝐝𝐚𝐲, 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟏𝟖 𝐯𝐬 𝐔𝐠𝐚𝐧𝐝𝐚 🇺🇬… pic.twitter.com/7Dc9LD10k7 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 7, 2025

Les staffs médicaux main dans la main

« Si un joueur peut revenir rapidement, c’est bien Achraf, a continué le sélectionneur des Lions de l’Atlas. Nous avons l’un des meilleurs staffs médicaux du monde, comme le PSG, avec lequel nous entretenons un partenariat solide. Hakimi ne jouera que s’il est à 100%. » Ça change des relations entre le club parisien et l’équipe de France.

Forfait jusqu’à la compétition fin décembre, le capitaine marocain a un remplaçant désigné : « Noussair Mazraoui remplacera Achraf sur le côté droit. J’ai confiance en lui, car il joue le même rôle que Hakimi », a conclu le coach marocain.

Première étape : direction le Qatar et la clinique Aspetar pour Hakimi.

