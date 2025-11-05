On connaît la durée d'indisponibilité d'Achraf Hakimi

Le peuple marocain peut garder sa ventoline à proximité.

Ce mardi, la soirée cauchemardesque du Paris Saint-Germain face au Bayern (1-2) a surtout été marquée par la sortie sur blessure d’Achraf Hakimi. Victime d’un horrible tacle par derrière signé Luis Diaz, le latéral parisien a conclu sa journée de 27e anniversaire en pleurs et avec des béquilles.

🟥 CARTON ROUGE POUR DIAZ ! Le Colombien arrive par derrière, les deux pieds décollés. Hakimi est en larmes et sort remplacé par Mayulu !https://t.co/45DaCo1yLn pic.twitter.com/metq2TkkJu — RMC Sport (@RMCsport) November 4, 2025

Les examens passés par le Marocain ce mercredi, ont révélé qu’il souffrait d’une rupture syndesmotique avec légère atteinte du deltoïde de la cheville gauche ,en gros une entorse sévère, rapporte le journal AS.

Il pourrait rater le début de la CAN

Autrement dit, il ne souffre pas d’une rupture du ligament de la cheville gauche, mais ne devrait pas regagner les terrains avant six à huit semaines. Pour augmenter ses chances de participer à la prochaine Coupe d’Afrique des nations (du 21 décembre au 18 janvier), Hakimi ne passera pas sur le billard.

Le Marocain pourrait revenir sur les terrains à temps pour l’évènement et pourrait au minimum disputer la phase à élimination directe de la compétition, en cas de qualification des Lions de l’Atlas. Déterminé à ne pas manquer sa quatrième CAN, sa première sur ses terres, le vice-capitaine du PSG devrait débuter son programme de rééducation dès la semaine prochaine.

Tic tac, tic tac.

