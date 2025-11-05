S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

On connaît la durée d'indisponibilité d'Achraf Hakimi

KM
On connaît la durée d'indisponibilité d'Achraf Hakimi

Le peuple marocain peut garder sa ventoline à proximité.

Ce mardi, la soirée cauchemardesque du Paris Saint-Germain face au Bayern (1-2) a surtout été marquée par la sortie sur blessure d’Achraf Hakimi. Victime d’un horrible tacle par derrière signé Luis Diaz, le latéral parisien a conclu sa journée de 27e anniversaire en pleurs et avec des béquilles.

Les examens passés par le Marocain ce mercredi, ont révélé qu’il souffrait d’une rupture syndesmotique avec légère atteinte du deltoïde de la cheville gauche ,en gros une entorse sévère, rapporte le journal AS.

Il pourrait rater le début de la CAN

Autrement dit, il ne souffre pas d’une rupture du ligament de la cheville gauche, mais ne devrait pas regagner les terrains avant six à huit semaines. Pour augmenter ses chances de participer à la prochaine Coupe d’Afrique des nations (du 21 décembre au 18 janvier), Hakimi ne passera pas sur le billard.

Le Marocain pourrait revenir sur les terrains à temps pour l’évènement et pourrait au minimum disputer la phase à élimination directe de la compétition, en cas de qualification des Lions de l’Atlas. Déterminé à ne pas manquer sa quatrième CAN, sa première sur ses terres, le vice-capitaine du PSG devrait débuter son programme de rééducation dès la semaine prochaine.

Tic tac, tic tac.

Hervé Renard déclare sa flamme à Achraf Hakimi

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé va-t-il vivre une saison blanche ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
86
22

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!