Pluie d’hommages pour Hakimi et son Ballon d’or africain

Hakimignons.

Si sa sixième place au Ballon d’or avait pu décevoir certains, Achraf Hakimi a tout de même glané le Ballon d’or africain 2025 pour finir l’année en beauté. Sympa, d’autant plus que les hommages n’ont pas manqué pour saluer sa récompense.

Son ancien partenaire au PSG, Kylian Mbappé, par exemple. « Love you bro. Le roi d’Afrique, bravo mon frère ! Une récompense plus que méritée ! », a posté sur Instagram le Kyks. Mais il est loin d’être le seul à féliciter le meilleur pote de Sergio Busquets.

Et on se lève tous pour Achraf

L’ex-international togolais Emmanuel Adebayor a relevé que Hakimi méritait son trophée « pour tout ce qu’il a accompli cette année, gagner la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain en étant un joueur très, très décisif pour son équipe… » (11 buts et 15 passes dé TCC).

Interrogé par le même média marocain que le Togolais (Mountakhab.net) juste après le sacre, son sélectionneur Walid Regragui en a remis une couche sur son capitaine : « C’est un super garçon, un super footballeur, avec un cœur énorme. Je voudrais le féliciter au nom de tous les Marocains ». Enfin, son Ballon d’or de partenaire Ousmane Dembélé s’est fendu d’une story Instagram assortie d’un simple mais efficace « mérité mon frero ».

Tout le monde il est content maintenant.

