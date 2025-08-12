Comment faire pour qu’Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé restent amis ?

Le Ballon d’or 2025 fait des envieux au sein du vestiaire parisien. Si bien que le challenge Achraf Hakimi a affirmé ses ambitions face au favori Ousmane Dembélé, menaçant le collectif qui fait la force du Paris Saint-Germain de se fissurer. On propose cinq solutions pour sauver la relation entre les deux joueurs.

La course au Ballon d’or 2025 a officiellement été lancée jeudi dernier avec l’annonce de la liste des 30 joueurs nommés. Parmi les neuf Parisiens présents, on retrouve le meilleur buteur Rouge et Bleu cette saison (35 pions) en la personne d’Ousmane Dembélé, mais également le meilleur latéral droit du monde : Achraf Hakimi. Si la position du club et du vestiaire parisien semblait naturellement pousser pour « Ousmane Ballon d’or », les dernières déclarations du latéral marocain laissent paraître ses envies de rafler la mise à son coéquipier. « Les statistiques que j’ai eues cette année, ce ne sont pas celles d’un défenseur normal. Je pense que quand un défenseur fait ça, il mérite plus qu’un attaquant », explique Hakimi au micro de Canal+. Une sortie qui en aurait déstabilisé plus d’un, dont l’entourage d’Ousmane Dembélé, d’après les informations de L’Équipe,m ême si ces derniers estiment que « chacun est libre de son discours ». L’heure est grave : le collectif qui a fait la force des Parisiens se fragilise et l’effectif de Luis Enrique pourrait bien se déchirer si rien n’est fait et menacer clairement les projets de Supercoupe d’Europe, Ligue 1 et back-to-back en Ligue des champions. Alors quelles solutions pour garantir une paix durable et fertile entre les deux cadors parisiens ?

→ Se mettre dans les crampons de l’autre

Forcément, les deux Parisiens sont bloqués dans leur point de vue respectif et chacun croit sa saison être plus impressionnante que celle de l’autre. Afin d’élargir leurs perspectives, Luis Enrique s’inspire des pires comédies américaines et décide d’échanger les joueurs de place. En mode Freaky Friday, mais un mercredi à Udine, Ousmane Dembélé occupe alors le poste de latéral droit et Achraf Hakimi celui de numéro neuf. En plus d’offrir une belle surprise tactique en Supercoupe d’Europe face à Tottenham, l’Asturien permet aux deux joueurs de se rendre compte de la difficulté du labeur de l’autre. Le happy-end est toute tracée : Dembélé et Hakimi déclarent chacun devant les caméras que l’autre mérite de gagner le Ballon d’or grâce à son travail acharné. Illuminé, Luis Enrique décide de réitérer la manœuvre en échangeant de poste Gianluigi Donnarumma avec le pâtissier du club.

→ Prendre du temps à deux

Mettons cette foutue querelle autour du Ballon d’or de côté. Ce dimanche c’est la reprise de la Ligue 1, et un joli match en prime time contre les Canaris nantais. Le premier match du PSG sur le sol français en tant que champion d’Europe, soit dit en passant. Quelle meilleure occasion pour les deux joueurs de s’offrir une petite excursion dans la Cité des Ducs de Bretagne, côté à côte (n’allons pas pousser jusqu’à dire « main dans la main »), le long de la ligne verte du Voyage à Nantes pour découvrir les hauts lieux culturels de la ville et relâcher un peu de pression. Une matinée à la Tour Lu pour un petit bain de culture et un joli gueuleton, une après-midi sur l’île de Versailles et son jardin japonais afin d’apaiser les esprits dans un cadre plus intimiste, et une belle soirée à la Beaujoire, où chacun va de son but et de sa passe décisive face à des Canaris trop peu solides défensivement. Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi pourront conclure ce moment par un diner en tête-à-tête à la Cigale, restaurant huppé du centre nantais. Hakimi s’excuse auprès du français pour sa sortie maladroite, Dembélé le rassure : il mériterait le Ballon d’or tout autant que lui. Le mariage est sauvé et les deux joueurs peuvent rejoindre le reste du groupe en tramway.

→ Parler sincèrement

Plus de non-dits : on assoit les deux joueurs face-à-face pour une interview Hot Ones. Sous gros piments à plus de 2 millions sur l’échelle de Scoville, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé crachent leurs quatre vérités. Le Marocain rappelle qu’il a marqué en finale de Ligue des champions contre l’Inter, contrairement à lui. Les esprits s’échauffent et Dembélé rappelle que, lui, n’est pas impliqué dans une affaire avec la justice. Les deux joueurs finissent en larmes avec de la chantilly plein la gueule. Un verre de lait et 12 cuillères de miel plus tard : tout est extériorisé et désormais apaisé. Bon, maintenant, il va falloir régler ces problèmes digestifs avant le prochain match.

→ Demander de l’aide à une tierce personne

En diplomatie internationale, il est coutume de faire appel à un médiateur lorsque le dialogue est rompu. Kylian Mbappé, grand ami des deux protagonistes, peut-il être celui-ci ? Certainement pas. Habitué de l’exercice et grand fan de soccer depuis la dernière Coupe du monde des clubs, c’est Donald Trump qui se charge d’arbitrer le dossier parisien. Le président américain vient tout juste de « réconcilier » l’Arménie et l’Azerbaïdjan (il faut le dire vite) et est au cœur du dossier Ukraine-Russie. Pourquoi ne pas continuer donc sur sa lancée en invitant Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi à sa résidence de Mar-A-Lago. Après une partie de golf endiablée, Donald Trump décide d’accorder un Ballon d’or aux deux joueurs. Pas un demi-Ballon d’or hein, un Ballon d’or chacun… Tout le monde est content et un troisième exemplaire du trophée est même fabriqué pour être exposé dans le bureau ovale.

→ Faire appel aux forces occultes

L’égo de deux joueurs de football est bien trop grand pour espérer régler leurs différends par la raison. La direction du PSG fait donc appel au professeur Babah, grand Marabout au don héréditaire de voyance. Grâce aux « puissantes thérapies occultes » du professeur, les deux joueurs transcendent leur rivalité et leur duo offensif termine la saison avec 66 réalisations dans lesquelles ils sont l’un comme l’autre impliqués (contre 5 en 2024-2025). Le PSG est sauvé.

Un énorme dispositif de sécurité est prévu pour PSG-Tottenham