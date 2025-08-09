S’abonner au mag
Menacé de procès pour viol, Hakimi répond : « Je sais que la vérité va sortir »

Menacé de procès pour viol, Hakimi répond : «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Je sais que la vérité va sortir<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Il y a une semaine, nous apprenions que le parquet de Nanterre avait demandé la mise en accusation d’Achraf Hakimi devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine pour des faits présumés de viol ayant eu lieu au domicile du joueur, à Boulogne-Billancourt, en février 2023. Ce samedi, Canal+ a diffusé une interview du joueur parisien dans laquelle il se défend, et nie encore une fois les faits.

« Être accusé faussement, c’est horrible »

« Je suis tranquille, mais être accusé faussement, c’est horrible et injuste aussi, déclare l’international marocain. Je ne souhaite ça à personne, parce que c’est mauvais. Mais je sais que la vérité va sortir. Je n’ai rien à me reprocher, les gens qui me connaissent le savent. Je suis tranquille, je me concentre sur les choses les plus importantes dans ma vie, qui sont ma famille et le foot. »

L’affaire est désormais entre les mains du juge d’instruction. En cas de procès pour viol, le joueur risquerait  jusqu’à quinze ans de prison.

