Ballon d'or : l'interview d'Hakimi qui embarrasse le PSG

Le début des emmerdes.

Ça n’aura échappé à personne lorsqu’ont été annoncés les 30 joueurs en lice pour le Ballon d’or 2025 : le Paris Saint-Germain est largement le club le plus présent, avec 9 représentants dans la liste. Une bonne nouvelle… ou pas. Car avec autant de joueurs, le risque que les voix se dispersent et que le trophée termine dans les bras d’un Lamine Yamal ou un Serhou Guirassy est grand. Alors que le club, et une bonne partie de ses suiveurs, semblent donc faire bloc pour qu’Ousmane Dembélé soit sacré, Achraf Hakimi a semble-t-il une autre idée en tête.

« Quand un défenseur fait ces stats, je pense qu’il mérite plus qu’un attaquant »

Dans une interview dévoilée samedi par Canal+, il a ainsi déclaré : « Les gens me mettent dans le débat pour le Ballon d’or, c’est un rêve auquel je n’aurais jamais pensé. Si j’ai la possibilité de le gagner, je pense que je le mérite aussi. Après la saison historique que j’ai faite… Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué en quarts de finale, en demi-finales et en finale (de Ligue des champions, NDLR) en tant que défenseur, c’est plus difficile. Les gens pensent que je suis attaquant ou milieu, mais non, je joue dans une ligne de quatre, et je dois penser à défendre. C’est plus difficile. Les statistiques que j’ai eues cette année, ce ne sont pas celles d’un défenseur normal. Je pense que quand un défenseur fait ça, il mérite plus qu’un attaquant. »

Le PSG aurait voulu supprimer ce passage de l’interview

Aïe. Selon L’Équipe, cette sortie aurait surpris l’entourage de Dembélé, et quelque peu fait trembler le Campus de Poissy. Avant la diffusion, Paris aurait même tenté de faire supprimer ce passage de l’entretien – entretien au cours duquel l’international marocain parle aussi, par exemple, de l’éventuel procès pour viol dont il pourrait faire l’objet –, « sans obtenir gain de cause auprès de son joueur, convaincu de sa légitimité à revendiquer son envie de Ballon d’or », précise L’Équipe. Épisode que le club de la capitale dément, évidemment.

La fin du conte de fées dans le vestiaire parisien ?

Menacé de procès pour viol, Hakimi répond : « Je sais que la vérité va sortir »

