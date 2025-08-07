Deux Parisiens oubliés parmi les nommés au Ballon d’or 2025

C’est une honte !

On a longuement et à raison souligné que la force du PSG était son collectif, poussé à sa quintessence par Luis Enrique pour aller conquérir le premier titre de champion d’Europe du club de la capitale. En toute logique, les onze titulaires de la finale contre l’Inter aurait pu prétendre à une nomination dans la liste des trente joueurs nommés au Ballon d’or 2025, publiée ce jeudi après-midi. Pourtant, deux cadres resteront à quai : le capitaine Marquinhos et le roc William Pacho.

Pour le reste, tout le monde est là, dont le grand favori Ousmane Dembélé (35 buts, 16 passes décisives cette saison), accompagné de Kvaratskhelia, Vitinha, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Hakimi, tout comme le portier italien Gianluigi Donnarumma et les jeunes Désiré Doué et João Neves, déjà nommés pour les trophées Yachine ou Kopa.

Y a pas que le PSG dans la vie

Bon parce qu’il fallait bien aller jusqu’à 30 dans cette liste de prétendants, et qu’il y a d’autres clubs dans le monde, on peut aussi noter la présence de Lamine Yamal, qui aura crevé l’écran avec le FC Barcelone cette saison, est bien évidemment présent aux côtés de ses coéquipiers Raphinha, Pedri et Robert Lewandowski. Les champions d’Angleterre de Liverpool enverront aussi une belle délégation avec Virgil van Dijk, Mo Salah, Alexis Mac Allister, ainsi que leur nouvelle recrue Florian Wirtz. La France peut aussi se féliciter trouver Kylian Mbappé et Michael Olise pour porter à quatre son nombre de représentants.

Les outsiders Serhou Guirassy, auteur d’une saison plus que remarquable avec 38 buts avec le Borussia Dortmund, dont 13 en Ligue des champions, Scott McTominay, un des grands artisans de la saison du titre du côté de Naples, ou Viktor Gyökeres, ont une belle cote. Les débats sur le meilleur joueur de la saison sont ouverts jusqu’au 22 septembre prochain, date de la cérémonie de remise du Ballon d’or.

Ça laissera le temps aux gens de se rendre compte du grand absent de cette liste : Gauthier Hein.

