Deux Lillois mis à l'honneur pour les trophées Kopa et Yachine

De quoi revaloriser la Ligue 1 ?

Qui dit jeudi 7 août, dit nomination du Ballon d’or. En attendant la liste des trente petits chanceux qui pourront espérer soulever le graal à Paris le 22 septembre, les prétendants au trophée Kopa et Yachine ont été dévoilés.

En ce qui concerne le trophée Yachine, c’est Lucas Chevalier qui fait une entrée remarquée dans la liste des prétendants. Aux côtés de Matz Sels (oui oui), Emiliano Martinez, le futur Parisien pourra remporter son premier duel contre Gigi Donnarumma avec qui il pourrait être en concurrence la saison prochaine. Mais là encore, ça semble bien compliqué.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Un Dogue peut en cacher un autre

Côté jeunesse, si Lamine Yamal devrait en toute logique remporter le trophée Kopa, un autre nom cher aux Lillois fait son apparition dans la liste des sept joueurs : Ayyoub Bouaddi. À 17 piges, le milieu lillois fait son apparition au milieu des Désiré Doué, Joao Neves, Dean Huijsen ou Rodrigo Mora. On y croit peu quand même pour la place sur le podium mais bon, il aura le temps de se rattraper plus tard.

Post Instagram Voir sur instagram.com

On attend toujours la nomination de Pep Genesio dans les coachs de l’année.

Genesio inquiété par le départ de Chevalier, mais pas seulement