Genesio inquiété par le départ de Chevalier, mais pas seulement

Bruno à jeun.

Alors que le LOSC traverse tranquillement sa pré-saison avec une victoire 3-0 face au Venezia FC (doublé de Giroud !), l’entraîneur lillois Bruno Genesio s’est exprimé ce mercredi en conférence de presse sur les rumeurs de départ de Lucas Chevalier, vers le Paris Saint-Germain. Le portier français était l’un des grands artisans de la belle dernière saison du LOSC, son absence aurait légitimement de quoi inquiéter le technicien français. Mais le natif de Lyon relativise à sa manière : « Il n’y a pas que son cas qui m’inquiète. Il y en a beaucoup ». De quoi rassurer les supporters des Dogues…

Plusieurs chantiers

Un des principaux chantiers du LOSC serait le poste de latéral gauche, abandonné par Gabriel Gudmundsson et occupé ce mercredi par Isaac Cossier, 18 ans, qui évolue d’habitude avec l’équipe réserve. Le poste de gardien, lui, serait relativement couvert avec l’arrivée Arnaud Bodart, portier belge venu libre du FC Metz. Le plus important pour Pep Genesio, c’est l’implication de Lucas Chevalier malgré les rumeurs de départ : « Lucas est professionnel, il veut tout donner pour le LOSC jusqu’au dernier moment, s’il doit y avoir un dernier moment ». Il aura tenu les cages lilloises une bonne mi-temps face à Venise.

Comme s’il était à moitié ailleurs…

