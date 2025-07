Leeds fait ses emplettes au LOSC

Goodbye son.

Après quatre saisons passées au LOSC, Gabriel Gudmundsson s’engage à Leeds United dans le cadre d’un transfert estimé à 12 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en 2029, le latéral gauche de 26 ans est la quatrième recrue et le troisième défenseur signé par le club anglais cet été.

Après avoir évolué deux saisons en Championship, les Peacocks veulent soigner leur retour en Premier League et se montrent entreprenants sur ce marché des transferts. Tout en y mettant les moyens, puisque le salaire du Suédois s’élèverait à plus de 4 millions d’euros annuel, selon l’Expressen, soit dix fois plus que ce qu’il touchait chez les Dogues. Difficile de rivaliser.

✍️ 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲, 𝗚𝗮𝗯𝗿𝗶𝗲𝗹! — Leeds United (@LUFC) July 8, 2025

Encore un joueur de Ligue 1 qui décide de traverser la Manche.

Les supporters de Leeds ne pourront pas suivre leur club en Allemagne