Tottenham sur le podium grâce à Mathys Tel

Leeds 1-2 Tottenham

Buts : Okafor (34e) pour Leeds // Tel (23e), Kudus (57e) pour Tottenham

Fin de disette pour la pépite française.

Après 19 matchs sans marquer, Mathys Tel a fait trembler les filets pour Tottenham et donc participé à la nouvelle victoire des Spurs en Premier League sur la pelouse de Leeds (2-1).

TEL OUVRE LE SCORE 🚀 Le Français allume la première mèche à Leeds et donne l’avantage à Tottenham 💫 Après-midi de Premier League à suivre dès maintenant sur CANAL+ Foot 📺#PremierLeague | #LEETOT pic.twitter.com/PwPr7Rc6vY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 4, 2025

L’ancien du Bayern a ouvert le score en expédiant une frappe puissante du pied droit dans la lunette d’un Karl Darlow séché par l’initiative du Français. Si Noah Okafor a égalisé avant la pause, l’intenable Mohamed Kudus a remis les hommes de Thomas Frank devant grâce à un tir précis du gauche. Avec quatorze points en sept journées, Tottenham est provisoirement deuxième de Premier League derrière Liverpool.