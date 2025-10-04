S’abonner au mag
L’Atalanta et Como se neutralisent

Atalanta 1-1 Como

Buts : Samardžić (6e) pour l’Atalanta // Perrone (19e) pour Como 

Pas de vainqueur dans le derby lombard des outsiders.

D’un côté, l’Atalanta est revigorée par son premier succès en C1 de la saison. De l’autre, le Como Calcio de Cesc Fàbregas a les dents qui rayent le parquet. Résultat ? Un premier acte emballant, un deuxième beaucoup plus calme, pour finalement se quitter sur un nul (1-1).

Tout a commencé d’entrée lorsqu’au bout de six minutes de jeu à peine, Lazar Samardžić s’en va tromper la vigilance de Jean Butez pour faire exploser la curva nerazzurra (1-0, 6e). Les deux formations se rendent coup pour coup, Ibrahim Sulemana pense à deux reprises faire le break (en vain), tandis que Lucas Da Cunha bute sur une sortie monstrueuse de Marco Carnesecchi. La lumière pour les Lariani va venir d’un éclair de génie signé Máximo Perrone : le petit coup de patte de l’Argentin surprend Carnesecchi, touche le poteau, rentre avant de ressortir, mais le golazo est bien validé par l’arbitre de la rencontre. Sublime.

Au classement, l’Atalanta et Como restent en embuscade avec dix et neuf points après six journées.

