Un fan de l’OM derrière les incendies meurtriers de Los Angeles ?

Quand la chanson Le Feu d’IAM est pris au pied de la lettre.

Le jeune homme suspecté d’être à l’origine des incendies à Los Angeles qui avaient coûté la vie à 12 personnes dans le quartier de Palisades Highlands en janvier 2025 serait un fan de l’Olympique de Marseille.

Un profil particulièrement inquiétant

Né et élevé en France, Jonathan Rinderknecht a été inculpé par un grand jury fédéral ce mercredi 15 octobre pour trois chefs d’inculpation dont «  incendie criminel » et « destruction de biens par le feu ». Lors de son interrogatoire, celui qui a grandi dans le sud de la France a déclaré que son geste avait été inspiré par le morceau Feu.Bi du rappeur Josman, Brut de son côté évoque le visionnage à plusieurs reprises du clip Un Zder, Un Thé du même rappeur. Selon les enquêteurs, ce chauffeur Uber aurait déclenché volontairement l’incendie dans les montagnes de Santa Monica le soir du Nouvel An. Selon un proche il s’agirait d’un « adolescent moyen fan de l’Olympique de Marseille ». 

S’il était reconnu coupable des faits, Rinderknecht encourrait jusqu’à 45 ans de prison.

L’OM se serait renseigné sur Endrick

LB

