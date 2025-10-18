S’abonner au mag
Ligue 2 : Montpellier et le Red Star s'imposent à l'extérieur

JB
Ligue 2 : Montpellier et le Red Star s'imposent à l'extérieur

Il fallait être patient, ce samedi en Ligue 2.

On n’est pas passé loin d’une bulle, alors que se disputaient en même temps Dunkerque-Montpellier et Laval-Red Star. Mais les Audoniens et les Montpelliérains ont finalement trouvé la faille, en fin de partie, pour s’imposer sur le même score (0-1).

À Marcel-Tribut, le MHSC a attendu la 82e minute pour trouver la faille grâce à l’éternel Alexandre Mendy, meilleur buteur de Ligue 2 en activité (72 réalisations désormais), ici superbement servi par Victor Orakpo après avoir touché la barre plus tôt dans le match. À Francis-Le-Basser, sur la pelouse de l’avant-dernier du championnat, c’est sur le fil que l’Étoile rouge, quatrième de l’antichambre, a forcé la décision avec Damien Durand à la finition (90e+5).

Il y a encore du boulot pour que la Paillade, actuellement septième, retrouve sa place dans l’élite la saison prochaine.

Dunkerque 0-1 Montpellier

But : A. Mendy (82e) pour le MHSC

Laval Red 0-1 Star

But : Durand (90e+5) pour le Red Star

JB

33
Revivez le nul entre le PSG et Strasbourg (3-3)
