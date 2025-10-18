Postecoglou limogé après seulement 8 matchs

Un Ange est passé.

Vingt minutes après la défaite de Nottingham Forest contre Chelsea (0-3), le club a annoncé le limogeage d’Ange Postecoglou. Nommé au mois de septembre pour remplacer Nuno Espirito Santo, l’Australien n’aura tenu que 39 jours et 8 rencontres sur le banc, plombé par un bilan de 2 nuls et 6 défaites. Engagé en Ligue Europa, Forest se retrouve en parallèle à lutter pour son maintien en Premier League avec le total bien faiblard de cinq points en huit journées. Chris Wood et sa bande n’ont gagné qu’un seul match cette saison, le 17 août, contre Brentford.

Nottingham Forest Football Club can confirm that after a series of disappointing results and performances, Ange Postecoglou has been relieved of his duties as head coach with immediate effect. The Club will make no further comment at this time. — Nottingham Forest (@NFFC) October 18, 2025

Masterclass d’Evángelos Marinákis…

