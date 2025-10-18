S’abonner au mag
Postecoglou limogé par Nottingham après seulement 8 matchs

Postecoglou limogé après seulement 8 matchs

Un Ange est passé.

Vingt minutes après la défaite de Nottingham Forest contre Chelsea (0-3), le club a annoncé le limogeage d’Ange Postecoglou. Nommé au mois de septembre pour remplacer Nuno Espirito Santo, l’Australien n’aura tenu que 39 jours et 8 rencontres sur le banc, plombé par un bilan de 2 nuls et 6 défaites. Engagé en Ligue Europa, Forest se retrouve en parallèle à lutter pour son maintien en Premier League avec le total bien faiblard de cinq points en huit journées. Chris Wood et sa bande n’ont gagné qu’un seul match cette saison, le 17 août, contre Brentford.

Masterclass d’Evángelos Marinákis…

Chelsea termine Nottingham Forest

