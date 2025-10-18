S’abonner au mag
  Premier League
  J8
  Nottingham Forest-Chelsea (0-3)

Chelsea termine Nottingham Forest

Chelsea termine Nottingham Forest

Nottingham Forest 0-3 Chelsea

Buts : Acheampong (49e), P. Neto (52e) & R. James (84e) pour les Blues

Expulsion : Gusto (87e) pour les Blues

Dix rencontres sans victoire toutes compétitions confondues.

C’est la fabuleuse série qu’est en train de réaliser Nottingham Forest, septième de Premier League la saison passée et une nouvelle fois défait ce samedi, à domicile contre Chelsea (0-3), qui de son côté enchaîne après son succès face à Liverpool une semaine plus tôt pour pointer provisoirement à la quatrième place du championnat. Lundi, Forest pourrait figurer dans la zone rouge. Et Ange Postecoglou pourrait être au chômage.

Bien bousculée durant le premier acte, l’écurie londonienne a éteint le City Ground dès la reprise grâce au pied gauche de Pedro Neto, au centre pour Josh Acheampong, 19 ans (49e), puis à la frappe sur un coup franc joué indirectement et mal jugé par Matz Sels (52e). L’ancien portier strasbourgeois s’est également montré trop tendre dans les dix dernières minutes, son mauvais dégagement des poings sur corner permettant à Reece James d’enfoncer un peu plus les locaux, d’une belle volée (84e).

Entre temps, Igor Jesus avait joué de malchance en touchant, sur la même frappe, la barre et le poteau (70e). Les Blues se sont même permis de terminer à dix, après un second jaune récolté par notre international français Malo Gusto.

Pas de quoi gâcher la fête pour autant.

