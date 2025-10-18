Leverkusen fait le show avant de défier le PSG

De quoi faire trembler le PSG ?

Le Bayer Leverkusen s’est imposé sur la pelouse de Mayence ce samedi (3-4), à trois jours de recevoir le champion d’Europe. Le Werkself a vite compté deux buts d’avance grâce au penalty transformé par Alejandro Grimaldo (11e) et au troisième pion en trois matchs du jeune Christian Kofane (24e). Mayence n’a rien lâché et a systématiquement réduit l’écart, y compris après le doublé de Grimaldo (45e+3) et le but du supersub Martin Terrier (87e). Le Bayer est néanmoins parvenu à ses fins en résistant jusqu’au bout des huit minutes de temps additionnel.

La bande d’Eliesse Ben Seghir, entré dans le dernier quart d’heure, reste dans le bon wagon, en cinquième position, à deux points du deuxième, Leipzig. Le club estampillé Red Bull a dominé Hambourg grâce au doublé de Christoph Baumgartner (2-1). Autre concurrent direct, Stuttgart a fait respecter la hiérarchie à Wolfsburg (0-3). En bas de classement, le relégable Heidenheim a grappillé son quatrième point de la saison face au Werder (2-2), tandis qu’Augsburg a réalisé un joli coup en accrochant le sixième, Cologne (1-1).

Cinq matchs, 19 buts : un multiplex comme ça ou rien !

