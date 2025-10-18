S’abonner au mag
  • Bundesliga
  • J7
  • Résumé

Leverkusen fait le show avant de défier le PSG, Leipzig et Stuttgart au rendez-vous

QB
Leverkusen fait le show avant de défier le PSG

De quoi faire trembler le PSG ?

Le Bayer Leverkusen s’est imposé sur la pelouse de Mayence ce samedi (3-4), à trois jours de recevoir le champion d’Europe. Le Werkself a vite compté deux buts d’avance grâce au penalty transformé par Alejandro Grimaldo (11e) et au troisième pion en trois matchs du jeune Christian Kofane (24e). Mayence n’a rien lâché et a systématiquement réduit l’écart, y compris après le doublé de Grimaldo (45e+3) et le but du supersub Martin Terrier (87e). Le Bayer est néanmoins parvenu à ses fins en résistant jusqu’au bout des huit minutes de temps additionnel.

La bande d’Eliesse Ben Seghir, entré dans le dernier quart d’heure, reste dans le bon wagon, en cinquième position, à deux points du deuxième, Leipzig. Le club estampillé Red Bull a dominé Hambourg grâce au doublé de Christoph Baumgartner (2-1). Autre concurrent direct, Stuttgart a fait respecter la hiérarchie à Wolfsburg (0-3). En bas de classement, le relégable Heidenheim a grappillé son quatrième point de la saison face au Werder (2-2), tandis qu’Augsburg a réalisé un joli coup en accrochant le sixième, Cologne (1-1).

Cinq matchs, 19 buts : un multiplex comme ça ou rien !

Dortmund et Leipzig se neutralisent, Leverkusen se rapproche du podium

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM peut-il gagner un trophée d'ici 1000 ans ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
99
127
33
Revivez le nul entre le PSG et Strasbourg (3-3)
Revivez le nul entre le PSG et Strasbourg (3-3)

Revivez le nul entre le PSG et Strasbourg (3-3)

Revivez le nul entre le PSG et Strasbourg (3-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!