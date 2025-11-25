Manchester City se fait surprendre par Leverkusen

Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen

Buts : Grimaldo (23e), Schick (54e) pour le Werkself

Super façon de marquer le coup.

Pour sa 100e aux commandes de Manchester City en Ligue des champions, Pep Guardiola est reparti avec la gueule de bois. Pas la marrante, la méchante. Ses Cityzens ont pris le bouillon à domicile et encaissent leur première défaite de la saison en C1, tandis que le Bayer Leverkusen a prouvé qu’il avait encore de beaux restes.

Le technicien catalan avait choisi de tenter un coup de poker en remplaçant dix joueurs par rapport à son XI de départ défait à Newcastle le week-end dernier. Seul rescapé, Nico Gonzalez a eu la preuve que son génie de coach n’avait pas eu la main chanceuse. Malgré neuf forfaits à déplorer au coup d’envoi, Leverkusen joue sans complexe et ça paye. Sur sa deuxième grosse occasion du match, Christian Kofane trouve Alejandro Grimaldo qui ouvre le score du gauche (0-1, 23e).

Leçon de réalisme

Guardiola réagit par un triple changement au retour des vestiaires. Bilan : 0-2 pour le Werkself qui fait le break grâce à la tête de Patrik Schick. A ce moment-là, il est déjà trop tard. City ne s’est procuré qu’une seule occasion et ce n’est pas l’entrée du duo Haaland-Cherki (qui fêtait son 200e match en pro) qui va y changer grand-chose. Leverkusen défend fort et repart avec trois points mérités, doublés d’un clean-sheet. Un deuxième succès de rang qui lui permet de revenir à deux points de son adversaire du soir, pas encore barragiste, mais pas non plus certain de se qualifier directement pour la suite des hostilités.

En tout cas pas en tentant des paris pareils.

