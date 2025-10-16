S’abonner au mag
L’OM se serait renseigné sur Endrick

Alors que le mercato hivernal n’ouvrira ses portes que le 1er janvier 2026, les rumeurs commencent déjà à agiter la planète football. Selon ESPN Brésil, l’Olympique de Marseille se serait renseigné auprès du Real Madrid pour s’attacher les services d’Endrick cet hiver.

Un nouveau challenge en vue du Mondial 2026 ?

Peu en vue du côté du Real Madrid à cause de la concurrence à son poste ainsi que des blessures, Endrick pourrait être tenté par une nouvelle expérience en deuxième partie de saison avant la Coupe du monde cet été. Celui qui a débarqué chez les Merengues à l’été 2024 pour près de 50 millions d’euros n’a plus disputé le moindre match depuis le 18 mai dernier avec la Casa Blanca. Si le média brésilien cite l’intérêt du club phocéen, d’autres prétendants se seraient également renseignés sur la situation de l’international brésilien. Le dossier semble tout de même délicat, puisque le contrat de l’attaquant de 19 ans avec le Real Madrid court jusqu’en 2030.

Reste à savoir s’il s’agit d’une véritable piste pour les Olympiens ou d’une rumeur neymaresque.

