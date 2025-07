Neymar à l'OM : le droit de rêver

En délicatesse à Santos, la rumeur Neymar à l'Olympique de Marseille continue d'enfler ces derniers jours. Une arrivée qui aurait tout de la fausse bonne idée sportive à l'heure actuelle, mais pourtant ce mariage électrique en ferait rêver plus d'un, et pas uniquement sur les bords de la Méditerranée.

Il y a eu la folle rumeur Cristiano Ronaldo avec le #RonaldOM à la fin du mercato estival 2022. Celui de 2025 n’a rien à lui envier avec le dossier « Neymar à Marseille », idéal pour animer les apéros de la fin du mois de juillet 2025. Selon TyC Sports, le Brésilien pourrait quitter Santos, son club formateur retrouvé en début d’année où il s’est depuis attiré les foudres des supporters pour ses performances sur le terrain jugées décevantes et son attitude hors du terrain. La dernière altercation avec un supporter pas plus tard que la semaine dernière s’en veut la preuve. Selon le média argentin, le club en pole position pour attirer la star auriverde dans ses rangs serait… l’Olympique de Marseille. Lui l’ancien du Paris Saint-Germain, qui a déjà claqué 4 buts en 10 matchs au club qui pourrait désormais l’accueillir.

🔙 El regreso de Neymar a Santos no está saliendo como deseaban ambas partes: el Peixe está en zona de descenso y el crack brasileño es criticado por los hinchas debido a su rendimiento dentro de la cancha y por algunas acciones fuera de ella. En busca de apaciguar la situación,… pic.twitter.com/c1A8zXqtRn — TyC Sports (@TyCSports) July 28, 2025

Le deal n’a que très peu de chances d’aboutir, ayant déjà été démentie par un responsable du club auprès du Parisien, surtout que Neymar a prolongé son bail avec le club paulista pour « au moins six mois » le 25 juin dernier. Mais cette simple éventualité pourrait tout de même continuer d’alimenter les débats et autres fantasmes ces prochains jours.

Un deal pour enjoliver l’histoire

En effet, le simple fait d’imaginer Neymar débarquer au Vélodrome a de quoi faire saliver les supporters marseillais. Le concrétiser ravirait alors l’ensemble des acteurs de la Ligue 1. Dans un contexte de crise des droits TV, où la LFP n’a pas le droit de se rater dans le lancement de sa plateforme Ligue 1+, le retour d’une superstar mondiale dans ce championnat pourrait booster à la fois les audiences, les abonnements mais également le montant des droits tv internationaux de la Ligue des Talents. La présence du Ney’ sur la pelouse (ou même juste avec un survêt de l’OM dans les tribunes) lors de la première journée du championnat entre Rennes et Marseille le 15 août prochain serait évidemment un événement. Une région bretonne qui servirait pour la seconde fois de cadre aux grands débuts du Brésilien, lui qui a disputé son premier match officiel avec le PSG à 132 kilomètres de là, au stade de Roudourou de Guingamp le 13 août 2017 pour un premier succès 3 à 0.

Cette signature remettrait une nouvelle pièce dans la machine de la rivalité entre Parisiens et Marseillais, elle qui a pris un sacré coup depuis le sacre en Ligue des champions du PSG. Après le « Rabiot-Gate » lors du Classique au Parc des Princes le 16 mars dernier, voir Neymar fouler ce qui a été son jardin pendant six ans aurait de quoi faire sourire du côté de la Provence et fournir un nouveau thème aux ultras parisiens pour ses prochaines banderoles. D’autant plus que l’histoire entre le PSG et son meneur ne s’était pas terminée sous les meilleurs auspices. Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters marseillais s’extasient d’une telle rumeur surtout afin de pouvoir de nouveau titiller le rival parisien, encore une fois bien plus sur la symbolique que sur le sportif.

Niveau cadre de vie, Junior a tout pour s’y retrouver. Si le Carnaval de la Plaine est bien loin de l’ambiance colorée de celui de Rio, la vie nocturne de la Côte d’Azur à moins de cent kilomètres de la cité phocéenne pourrait représenter également un atout non-négligeable, à moins que Neymar préfère les établissements aixois souvent fréquentés par Vitinha lors de son aventure olympienne. Et ce n’est pas un joueur à la réputation sulfureuse en plus qui changera la donne dans l’effectif phocéen.

Une énième chance de relance ?

La rumeur de Neymar à l’OM semble être une chimère qui n’a que très peu de chances de prendre corps. Pas sûr que le portefeuille de McCourt puisse prendre en charge le salaire d’une telle superstar. Surtout que les bénéfices ne sont pas évident. Certes, le jeune homme a pu démontrer toute l’étendue de son talent lors de son passage dans la capitale, et il est en mission pour pouvoir disputer la prochaine Coupe du monde. Mais la Ligue 1 ne connaît que trop bien sa fragilité physique et psychologique. Depuis la fin de son aventure parisienne, Neymar traîne sa peine, d’abord à Al-Hilal où il a disputé 428 minutes de jeu en sept matchs sous le maillot bleu pour un ratio d’un but et trois passes décisives avant sa rupture du ligament croisé, puis à Santos où « le fils spirituel » de Pelé n’a inscrit qu’un seul but en championnat, face à Flamengo le 17 juillet dernier (1-0).

O golaço do Neymar pelas lentes da nação santista no Alçapão! 🤳 pic.twitter.com/sHijjsOACK — Santos FC (@SantosFC) July 18, 2025

Mais si on aime le football et les belles histoires, on a aussi le droit de croire à une rédemption, à 33 ans, dans un championnat que le joueur connait par cœur. Rien n’est moins sûr, surtout sous les ordres de Roberto De Zerbi qui demande une implication à 200% de ses joueurs. C’est ce que disait en substance Medhi Benatia dans le documentaire Sans jamais rien lâcher sorti par le club. « Dans ce projet-là, il faut courir, il faut aimer se sacrifier pour le copain », a indiqué le directeur du football de l’OM. Ça tombe bien : revêtir le maillot ciel et blanc serait pour le Ney un sacré sacrifice.

L'OM met les choses au clair sur la rumeur Neymar