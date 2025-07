L’OM aura l’honneur d’ouvrir le championnat

La galette saucisse à l’honneur.

La programmation de la première journée de Ligue 1 est officielle ! Le championnat s’ouvrira le vendredi 15 août à Rennes, qui recevra l’OM à 20h45. Le choc entre Lens et Lyon se jouera le lendemain à 17h. La journée du samedi se poursuivra avec Monaco-Le Havre (19h) et Nice-Toulouse (21h05).

Le dimanche, Brest-Lille aura l’honneur du créneau de 15h. Metz-Strasbourg, Angers-PFC et Auxerre-Lorient se disputeront à 17h15. Enfin, le PSG fermera le bal à 20h45 à Nantes, quatre jours après sa Supercoupe de l’UEFA contre Tottenham. Le programme de la deuxième journée a lui aussi été dévoilé, pour le plus grand bonheur des supporters, qui pourront organiser leur déplacement plus facilement. PSG-Angers se jouera le vendredi 22 août (20h45) et OM-PFC le samedi (17h). Le derby breton Lorient-Rennes hérite de la case du dimanche à 15h, tandis que Lille-Monaco se jouera en prime time (20h45).

Allez, on enchaîne avec la J3 !

Le calendrier complet de la saison de Ligue 1 2025-2026