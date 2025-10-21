En infériorité numérique, Paphos repart d'Almaty avec le point du nul

Kairat Almaty 0-0 Paphos

Expulsion : Correia (4e) côté Paphos

Voyage au bout de l’ennui.

Les deux petits Poucet de cette édition 2025-2026 de la Ligue des champions se sont partagé les points. La bonne nouvelle pour Almaty, c’est que le club kazakhstanais a pris son premier point dans la compétition, la mauvaise c’est qu’il n’en a pris qu’un alors que les protégés de Rafael Urazbakhtin ont évolué en supériorité numérique durant plus de 85 minutes, après le vilain tacle de João Correia (4e).

Kairat Almaty n’a pas profité de sa supériorité numérique

Si les Kazakhstanais ont largement eu la possession en leur faveur, c’est bien Paphos qui s’est offert les occasions les plus franches de la rencontre et qui aurait même pu l’emporter avec une meilleure lucidité dans le dernier geste. En effet, les Chypriotes ont bien failli jouer un vilain tour à leurs hôtes grâce à Vlad Dragomir qui avait trouvé le chemin des filets (72e), bien aidé par le goal du portier d’Almaty, mais la VAR a finalement refusé le but pour une position de hors-jeu.

Nouveau challenge pour Paphos : prendre des points en étant à 11.