  • Olympiakos-Paphos (0-0)

Le premier 0-0 de la saison de C1 est pour Olympiakos-Paphos

Le premier 0-0 de la saison de C1 est pour Olympiakos-Paphos

Olympiakos 0-0 Paphos

Expulsion : Bruno (26e) côté chypriote

Chypre, un point.

Il est là, le premier 0-0 de la saison de Ligue des champions. Depuis un Bruges-Juventus de janvier pas vraiment resté dans les livres d’histoire, la Ligue des champions n’avait pas offert de 0-0. Chose faite au terme d’un ennuyant match gréco-chypriote, Olympiakos-Paphos (0-0). Paphos a gagné le premier point de son histoire en Ligue des champions, et c’est le plus important.

Rien à signaler ou presque, si ce n’est une grosse baston méditerranéenne : le Brésilien Bruno a pris rouge pour une vilaine faute (26e), David Luiz n’avait pas disputé la Ligue des champions depuis huit ans, mais est sorti sur blessure (33e), et le VAR a décidé d’annuler l’expulsion de Taremi côté grec, mais l’Iranien n’a pris qu’un jaune (72e). Côté jeu, l’Olympiakos a beaucoup butté sur Michael, notamment lors des dix dernières minutes, mais ce fut bien trop calme.

Vivement le retour de Rémy Cabella !

