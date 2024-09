La pluie a eu raison du match Atalanta-Côme

En Italie, il ne pleut que sur les Côme.

La rencontre entre l’Atalanta et Côme, initialement prévue ce lundi à 20h45 et d’abord décalée à 21h45, a finalement été reportée à mardi. En effet, des trombes d’eau s’abattent sur Bergame et ont rendu la pelouse totalement impraticable, comme ont pu le constater les capitaines des deux équipes, en compagnie de l’arbitre.

In seguito ad un nuovo sopralluogo effettuato dal direttore di gara con i due capitani, il match è stato rinviato alle ore 20:45 di domani a causa dell’impraticabilità del campo. After a final field inspection, the game has been postponed to tomorrow at 20:45 CEST, due to… pic.twitter.com/zncd9MvCAi — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 23, 2024

Que ce soit lundi ou mardi, vous n’aurez de toute façon aucune chance de voir ce match sur une chaîne française.

