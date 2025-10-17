S’abonner au mag
Les supporters du Maccabi Tel-Aviv interdits de match à Aston Villa, la classe politique britannique s’indigne

Les fans du Maccabi Tel-Aviv resteront à la maison le 6 novembre prochain. Aston Villa a annoncé jeudi qu’aucun supporter du club israélien ne serait autorisé à se déplacer à Birmingham pour le match de Ligue Europa entre les deux équipes. En cause des « préoccupations en matière de sécurité publique » soulevées par les autorités britanniques et le Safety Advisory Group (SAG) de la ville, qui a recommandé une interdiction totale.

Une rencontre classée « à haut risque »

Selon le communiqué du club anglais, la police des Midlands de l’Ouest a fait part de ses inquiétudes quant à sa capacité à gérer de potentielles manifestations autour du stade. L’objectif affiché : « assurer la sécurité des supporters assistant au match et des résidents de Birmingham ». La rencontre a donc été classée « à haut risque » par les autorités locales, dans un contexte déjà tendu autour des déplacements des clubs israéliens en Europe.

Une décision qui n’est pas vue d’un bon œil par la classe politique britannique. Le Premier ministre Keir Starmer a jugé celle-ci comme « mauvaise et antisémite ». « Nous ne tolérerons pas l’antisémitisme dans nos rues. Le rôle de la police est de garantir que tous les supporters de football puissent profiter des matchs, sans crainte de violence ou d’intimidation », a-t-il déclaré.

De son côté, le député conservateur Nigel Huddleston s’est indigné des décisions des autorités : « Le football et le sport ont un immense pouvoir d’unité. Cette décision cède aux forces de la haine et de la division. Sommes-nous vraiment en train de dire que, dans la Grande-Bretagne moderne, nous ne pouvons pas garantir la sécurité des Juifs dans nos rues et sur nos terrains de sport ? »

De nouvelles discussions et conclusions pourraient avoir lieu d’ici le 6 novembre.

