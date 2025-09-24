Monchi quitte Aston Villa

Action, réaction.

Après un début de saison plus que compliqué pour Aston Villa, actuel 18e de la Premier League, Monchi, le directeur sportif, prend la porte. Mis en difficulté par le fair-play financier, l’Espagnol n’a sans doute pas pu réaliser le mercato estival qu’il souhaitait, marqué par l’arrivée de Jadon Sancho et de Harvey Elliott en prêt, de Victor Lindelöf libre, et le recrutement d’Evann Guessand et de Marco Bizot.

Un effectif pas assez renforcé

L’ancien gardien de but part en grande partie à cause d’un effectif jugé faible, notamment par les supporters. Le début de son histoire avec Birmingham avait pourtant été une belle réussite avec notamment une qualification historique en Ligue des champions et la vente de Jhon Durán à Al-Nassr pour 90 millions d’euros. L’ancien architecte du Séville FC s’est exprimé sur X, confimant que « le moment est venu pour [lui] de poursuivre sur une autre voie ». « Je ne peux oublier ces deux dernières années. Travailler à Aston Villa a été l’un des plus beaux moments de ma vie », écrit-il.

It is always difficult in such moments to find the right words – especially as I am writing in English – but I just wanted to say a huge thank you to everyone. We have shared so many amazing moments over the past two years but above everything, I will take away the many new… pic.twitter.com/LgdpDQAleW — Monchi (@leonsfdo) September 23, 2025

Jamais deux sans trois, pour un retour à Séville ?

