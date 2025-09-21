Aston Villa relégable, Newcastle à l’arrêt

Parfait pour une bonne sieste dominicale.

En effet, on n’a pas vu beaucoup de spectacle en Premier League ce dimanche après-midi. On s’est d’abord bien ennuyés devant un triste Bournemouth-Newcastle, soldé sur un score nul et vierge. Un nul qui ne fait l’affaire de personne. Après trois succès consécutifs en championnat, les Cherries ont manqué l’occasion de passer deuxièmes et de mettre un petit coup de pression à Liverpool. Les Magpies, eux, restent englués à une décevante treizième place au classement.

Au même moment, du côté de Sunderland, les Black Cats ont accroché un match nul contre Aston Villa (1-1) avec à noter un but du Français Wilson Isidor en seconde période. Pourtant réduits à dix avec l’expulsion de Reinildo Mandava dès la demi-heure de jeu, les joueurs de Régis Le Bris ont tenu le match nul et restent à une honorable septième place. Pas mal, pour un promu. En revanche, Aston Villa poursuit son début de saison cata, et sa recherche d’un premier succès cette saison. Quart-de-finaliste de la dernière saison, le club de Birmingham se situe à une inquiétante 18e place.

Vous lui laissez combien de temps, à Unai ?

Bournemouth 0-0 Newcastle

Sunderland 1-1 Aston Villa

Buts : Isidor (75e) pour Sundeland // Cash (67e) pour Villa

Expulsion : Reinildo (33e)

