S’abonner au mag
  • Premier League
  • J5

Aston Villa relégable, Newcastle à l’arrêt

TJ
Aston Villa relégable, Newcastle à l’arrêt

Parfait pour une bonne sieste dominicale.

En effet, on n’a pas vu beaucoup de spectacle en Premier League ce dimanche après-midi. On s’est d’abord bien ennuyés devant un triste Bournemouth-Newcastle, soldé sur un score nul et vierge. Un nul qui ne fait l’affaire de personne. Après trois succès consécutifs en championnat, les Cherries ont manqué l’occasion de passer deuxièmes et de mettre un petit coup de pression à Liverpool. Les Magpies, eux, restent englués à une décevante treizième place au classement.

Au même moment, du côté de Sunderland, les Black Cats ont accroché un match nul contre Aston Villa (1-1) avec à noter un but du Français Wilson Isidor en seconde période. Pourtant réduits à dix avec l’expulsion de Reinildo Mandava dès la demi-heure de jeu, les joueurs de Régis Le Bris ont tenu le match nul et restent à une honorable septième place. Pas mal, pour un promu. En revanche, Aston Villa poursuit son début de saison cata, et sa recherche d’un premier succès cette saison. Quart-de-finaliste de la dernière saison, le club de Birmingham se situe à une inquiétante 18e place.

Vous lui laissez combien de temps, à Unai ?

  Bournemouth 0-0 Newcastle

  Sunderland 1-1 Aston Villa

Buts : Isidor (75e) pour Sundeland // Cash (67e) pour Villa

Expulsion : Reinildo (33e)

Après Manchester United, Grimsby poursuit son épopée

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui ira le plus loin en Ligue des champions ?

Marseille
Paris
Monaco
Fin Dans 8j
119
82
11
Revivez Arsenal-Manchester City (1-1)
Revivez Arsenal-Manchester City (1-1)

Revivez Arsenal-Manchester City (1-1)

Revivez Arsenal-Manchester City (1-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!