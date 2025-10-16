S’abonner au mag
  • Mondial 2026

Plus d’un million de billets vendus pour la Coupe du monde 2026

LB
Plus d’un million de billets vendus pour la Coupe du monde 2026

Ça fait beaucoup là, non ?

Alors que les éliminatoires commencent à rendre petit à petit leur verdict, Visa annonce que plus d’un million de billets ont été vendus à l’issue de la phase de prévente qui avait été ouverte mi-septembre.

Des supporters issus de 212 pays

Si les résidents des trois pays hôtes, les États-Unis, le Canada et le Mexique, ont été les principaux acheteurs, les fans anglais, allemands, brésiliens, espagnols, colombiens, argentins et français se sont aussi rués sur les billets disponibles. Au total, cette 23e édition de la Coupe du monde de la FIFA regroupera des supporters issus de 212 pays et territoires du 11 juin au 19 juillet 2026.

Ce succès a ravi Gianni Infantino : « Aujourd’hui, nous célébrons le cap du million de billets vendus pour la Coupe du monde à l’issue des préventes Visa. C’est une preuve incroyable que la Coupe du monde de la FIFA la plus ambitieuse et la plus inclusive de l’histoire suscite véritablement l’engouement du monde entier. Des billets ont été achetés par des supporters et supportrices de plus de 200 pays et territoires, notamment nos formidables pays hôtes que sont le Canada, le Mexique et les États-Unis. » La phase de vente ouverte au grand public débutera le lundi 27 octobre, tandis que la plateforme officielle de revente sur le site de la FIFA est déjà disponible.

Les gradins promettent d’être remplis cette fois.

Jean-Paul Rouve : « Aujourd’hui, les footballeurs sont les personnages les plus emblématiques »

LB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!