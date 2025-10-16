Plus d’un million de billets vendus pour la Coupe du monde 2026

Ça fait beaucoup là, non ?

Alors que les éliminatoires commencent à rendre petit à petit leur verdict, Visa annonce que plus d’un million de billets ont été vendus à l’issue de la phase de prévente qui avait été ouverte mi-septembre.

Des supporters issus de 212 pays

Si les résidents des trois pays hôtes, les États-Unis, le Canada et le Mexique, ont été les principaux acheteurs, les fans anglais, allemands, brésiliens, espagnols, colombiens, argentins et français se sont aussi rués sur les billets disponibles. Au total, cette 23e édition de la Coupe du monde de la FIFA regroupera des supporters issus de 212 pays et territoires du 11 juin au 19 juillet 2026.

🏆 Plus d’un million de billets pour la @fifaworldcup_fr 2026 vendus à l’issue des préventes @Visa 🌍 Des supporters et supportrices de 212 pays et territoires ont acheté des billets 📅 La période d’inscription pour les premiers billets s’ouvrira le 27 octobre Plus d'infos👇 — FIFA (Français) (@fifacom_fr) October 16, 2025

Ce succès a ravi Gianni Infantino : « Aujourd’hui, nous célébrons le cap du million de billets vendus pour la Coupe du monde à l’issue des préventes Visa. C’est une preuve incroyable que la Coupe du monde de la FIFA la plus ambitieuse et la plus inclusive de l’histoire suscite véritablement l’engouement du monde entier. Des billets ont été achetés par des supporters et supportrices de plus de 200 pays et territoires, notamment nos formidables pays hôtes que sont le Canada, le Mexique et les États-Unis. » La phase de vente ouverte au grand public débutera le lundi 27 octobre, tandis que la plateforme officielle de revente sur le site de la FIFA est déjà disponible.

Les gradins promettent d’être remplis cette fois.

Jean-Paul Rouve : « Aujourd’hui, les footballeurs sont les personnages les plus emblématiques »